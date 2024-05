Mạch toàn thắng của TP.HCM I ở giải bóng đá nữ VĐQG 2024 bị chặn đứng

Sau 5 trận toàn thắng ở giải bóng đá nữ VĐQG 2024, TP.HCM I đã bị Than Khoáng sản Việt Nam cầm hòa 1-1 trong trận đấu chiều nay.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 được tổ chức tập trung tại Bà Rịa Vũng Tàu với 8 CLB tham dự. Hôm nay, các trận đấu cuối cùng của vòng 6 đã diễn ra. Đây là vòng áp chót lượt đi, đóng vai trò quan trọng với toan tính của các đội bóng.

Sau 5 trận toàn thắng, TP.HCM I tràn đầy tự tin đối đầu với Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN). Nhà đương kim vô địch bóng đá nữ quốc gia vượt lên dẫn trước ngay ở phút 18 nhờ pha đánh đầu chính xác của trung vệ Kim Yên. Tuy nhiên, họ không thể làm chủ thế trận sau đó.

Cho dù thủng lưới trước, nhưng Than KSVN lại là đội chơi tốt hơn. Họ dồn ép TP.HCM I suốt hiệp 1 và chỉ thiếu may mắn để ghi bàn gỡ hòa. Dù vậy, Than KSVN cũng không phải đợi quá lâu. Ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo đã tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công Thúy Hằng.

Cuối trận đấu, Than KSVN vẫn thi đấu nhỉnh hơn. Thế nhưng, thể lực sa sút khiến họ không thể duy trì sức ép và chấp nhận kết quả hòa 1-1. Dù sao, đây cũng là thành công lớn với Than KSVN khi họ trở thành đội đầu tiên không thua TP.HCM I ở giải năm nay.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Hà Nội I bất ngờ gặp khó khăn trước Nữ Sơn La. Được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng Hà Nội I bị thủng lưới trước ở phút 21 sau pha dứt điểm của Thu Phương. Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội vẫn giúp Hà Nội I ngược dòng và thắng đậm 4-1 trong phần còn lại của trận đấu.

Với chiến thắng này, Hà Nội I đã cân bằng điểm số với TP.HCM I trên bảng xếp hạng. Sau 6 vòng đấu, hai đội cùng có 16 điểm nhưng Hà Nội I đứng dưới vì kém hiệu số bàn thắng thua. Ở lượt cuối cùng của lượt đi diễn ra vào ngày 1/6 tới, hai đội sẽ gặp nhau để phân định ngôi nhất nhì bảng.