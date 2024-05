Lý Sơn Cross Island, độc đáo giải bơi vượt biển đầu tiên ở Việt Nam

Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2024 (LSCI) sẽ diễn ra trong hai ngày 01-02/06/2024 tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trên vùng biển nằm giữa hai hòn đảo: đảo Lớn và đảo Bé, là giải bơi vượt biển đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của hàng trăm vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước.

Lý Sơn Cross Island là hoạt động thể thao nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2024 của huyện đảo Lý Sơn với mục tiêu: Đưa chương trình“Bơi vượt biển Lý Sơn” trở thành hoạt động thể thao du lịch hàng năm nổi bật, không trùng lắp với tất cả các tỉnh thành khác, giúp đưa thương hiệu “Đảo Lý Sơn” trở thành điểm đến mong chờ của tất cả người yêu bơi lội khắp cả nước. Từ đó nhằm quảng bá hình ảnh thân thiện, hòa nhã của con người Lý Sơn thông qua hoạt động thể thao.

Đây là giải bơi vượt biển đầu tiên tại Việt Nam, có sự tham gia của hàng trăm VĐV trong và ngoài nước ngay từ năm đầu tiên. Bước sang năm 2024 - năm thứ hai tổ chức, giải tiếp tục thu hút sự quan tâm đông đảo từ người dân địa phương, người yêu bơi lội khắp cả nước và đặc biệt là các VĐV nước ngoài.

Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2024 duy trì các hạng mục thi đấu của năm đầu tiên với 3 cự ly: 1km, 2km và 5 km. Quãng đường bơi xa nhất - 5km chính là khoảng cách từ đảo Lớn (đảo Lý Sơn) ra tới đảo Bé (đảo An Bình), thời gian di chuyển giữa hai hòn đảo này bằng cano sẽ khoảng 10 - 15 phút.

Để đảm bảo cho quá trình thi đấu môn thể thao dưới nước này, ban tổ chức đã phối hợp cùng UBND huyện đảo Lý Sơn lên phương án trang bị hạ tầng, thiết bị và nguồn nhân lực. Cụ thể, các vận động viên thi đấu cự ly 5km sẽ có trạm tiếp nước ở km2,5; có 2 trạm y tế lớn: 01 tại đảo Lớn (đảo Lý Sơn) và 01 tại đảo Bé (đảo An Bình); luôn có 5 cano hỗ trợ y tế và cứu hộ trên đường đua để theo sát và đảm bảo an toàn cho VĐV. Các cano này trực thuộc hai lực lượng là Bộ đội biên phòng và Công An Huyện đảo Lý Sơn. Ngoài ra, trên toàn bộ đường bơi, sẽ có 30 thuyền thúng máy rải đều cuốn chiếu theo các VĐV.

Theo quy định từ Ban tổ chức, cự ly 1km giới hạn độ tuổi tham gia thi đấu từ 8 tuổi, 2 km từ 11 tuổi và 5 km từ 14 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, Lý Sơn Cross Island cũng quy định thời gian hoàn thành từng cự ly.

Năm nay, giải đấu diễn ra trong 02 ngày 01-02/06/2024 (thứ bảy và chủ nhật) với các hoạt động chính là thử đường bơi, khai mạc và thi đấu. Tại Lý Sơn Cross Island 2024, 5km được xem là thử thách lớn nhất, vì quá trình bơi vượt biển, các VĐV phải bơi qua các khu vực có nhiều dòng chảy khác nhau trên biển ở giữa hai hòn đảo.

Tuy nhiên, các VĐV sẽ đón nhận phần thưởng đặc biệt là làn nước biển trong veo nhìn rõ tận đáy với hệ sinh vật biển phong phú. Quan sát quãng đường bơi, các VĐV được chiêm ngưỡng rạn san hô dài gần 3 hải lý từ đảo Lớn qua đảo Bé; rồi bơi qua lòng chảo rộng của hai miệng núi lửa hàng chục triệu năm dưới lòng biển.