Lý do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm mạnh

TPO - Do ảnh hưởng lạm phát từ các thị trường lớn, xuất khẩu hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến ngày 15/2 chỉ đạt 37 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số nhóm hàng chủ lực đang có dấu hiệu giảm mạnh như hàng dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...