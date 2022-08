Lý do khiến các tài năng trẻ đổ bộ sân chơi 'Solve For Tomorrow'

Không phải giải thưởng tiền tỷ hay cơ hội du ngoạn xứ sở của các idol, sự “xịn sò” được bảo chứng bởi cái tên Samsung, sứ mệnh trao quyền làm chủ tương lai cùng cơ hội học hỏi những kiến thức, kỹ năng đỉnh cao trong suốt hành trình của cuộc thi mới là lý do khiến các tài năng công nghệ trẻ “đổ bộ” đấu trường Solve for Tomorrow 2022.

Sân chơi công nghệ được tổ chức bài bản, chất lượng, công bằng

Đăng ký tham gia để thỏa đam mê sáng tạo, nhưng chính chất lượng trong khâu tổ chức cùng uy tín và tâm huyết từ nhà công nghệ hàng đầu thế giới Samsung đã khiến Minh Anh (14 tuổi, Hà Nội) thêm tin tưởng và nghiêm túc theo đuổi hành trình “kiến tạo tương lai” tại Solve for Tomorrow 2022.

“Lần đầu tham gia cuộc thi năm 2021, em đã thực sự choáng ngợp trước sự chuẩn bị bài bản của Ban tổ chức, từ việc thiết kế chủ đề cho mỗi mùa thi, nhận và đánh giá chất lượng bài thi đến từng vòng thi, từng buổi hướng dẫn, bổ sung kỹ năng, phát triển sản phẩm,…” Minh Anh cho biết. Cũng theo cậu học trò có “thâm niên” 2 năm tại Solve for Tomorrow này, sự công bằng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi chính là điều khiến em ấn tượng hơn cả. “Ở Solve for Tomorrow, mọi ý tưởng đều được tôn trọng. Ý tưởng nào tốt, có tính thực thi cao, các bạn thí sinh sẽ được hỗ trợ nhiệt tình để phát triển sản phẩm. Chỗ nào chưa ổn cũng sẽ nhận được những đánh giá thẳng thắn, những lời khuyên hữu ích để các bạn làm tốt hơn ở những lần sau”, Minh Anh chia sẻ.

Bản thân em cũng tiết lộ lần quay trở lại này, em muốn thực hiện tiếp đam mê còn dang dở trước đó bằng cách vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học được từ mùa thi 2021. “Hy vọng với sự hỗ trợ của các chuyên gia và ban tổ chức, ý tưởng mới của chúng em sẽ được đưa vào đời sống thực tế và giúp ích cho mọi người”, cậu học trò hào hứng.

Cơ hội được tham gia đào tạo từ “A đến Z”

Bên cạnh niềm tin vào sự uy tín, chất lượng của cuộc thi, cơ hội học hỏi từ các chuyên gia, trang bị các kiến thức về công nghệ từ “A đến Z” hay các kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm với bạn bè,… là câu trả lời của nhiều bạn học sinh khi “đặt bút” đăng ký sân chơi Solve for Tomorrow.“Điều em mong đợi nhất là việc được tham gia đào đạo chuyên sâu về công nghệ, thực hành STEM trong giai đoạn phát triển từ ý tưởng ra sản phẩm thực tế. Vì ước mơ của em chính là trở thành một chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới trong tương lai”, Hoàng Khải, một thí sinh khác đang tham dự cuộc thi chia sẻ.

Trở thành sân chơi thường niên không thể thiếu của hầu hết các bạn trẻ yêu công nghệ, Solve for Tomorrow thể hiện khát vọng của Samsung trong việc đào tạo thế hệ trẻ, nuôi dưỡng niềm say mê và dẫn lối các em chạm đến công nghệ đỉnh cao, bắt đầu từ những kiến thức, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Khó có thể tìm thấy một đấu trường công nghệ nào đậm tính giáo dục hơn Solve for Tomorrow với các buổi đào tạo, hướng dẫn đầy nhiệt tâm đến từ các chuyên gia hàng đầu với mục tiêu cuối cùng là giúp các em làm chủ cuộc sống, kiến tạo tương lai trong đời thực.

Thế hệ trẻ được trao quyền làm chủ, kiến tạo tương lai

Không thể phủ nhận sức hút của Solve for Tomorrow đến từ sự đầu tư bài bản các bài giảng, khóa huấn luyện đến sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu từ Samsung. Nhưng yếu tố tạo nên sự đặc biệt cho sân chơi công nghệ này lại nằm ở sứ mệnh trao quyền làm chủ và kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ. Sự hậu thuẫn từ nhà công nghệ hàng đầu thế giới trong vai trò ban tổ chức đã hỗ trợ đắc lực cho các ý tưởng sáng tạo của các em học sinh đi vào thực tiễn đời sống, thông qua đó đóng góp cho sự phát triển của xã hội. “Tại Solve for Tomorrow, chúng em được tham gia giải quyết mọi vấn đề cấp thiết của xã hội. Tham gia cuộc thi, em cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều trên hành trình thực hiện ý tưởng của bản thân, từ đó, ý thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình với xã hội, với tương lai”, Phương Mai, một thí sinh đến từ Đà Nẵng chia sẻ.

Được trao quyền để biến những ý tưởng thành dự án thực tiễn, đóng góp công sức cho xã hội cũng chính là lý do khiến Solve for Tomorrow qua mỗi mùa thi đều nhận được hàng trăm bài dự thi từ khắp cả nước gửi về, với mục tiêu hiện thực hoá những ý tưởng, đem lại những giải pháp hữu ích cho đời sống. Trong số đó, không ít những sáng kiến độc đáo đã tạo nên dấu ấn khó quên tại cuộc thi.“Từng bài dự thi của các em chính là những dấu ấn, những bước chân đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước”, đại diện ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Cho đến nay, Solve for Tomorrow 2022 đã đi được 1/3 chặng đường với 1.160 bài dự thi, gần 20,000 học sinh tham gia vòng sơ khảo. Hy vọng với một mùa giải bội thu ý tưởng cùng những sự hỗ trợ, tư vấn, đồng hành đầy tâm huyết từ Samsung, sẽ có thêm nhiều dự án sáng tạo ý nghĩa vì cộng đồng được khởi sắc thành công sau cánh cửa của Solve for Tomorrow 2022.