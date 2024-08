Lý do hàng nghìn học viên chưa được cấp bằng lái sau khi sát hạch ở Bình Dương

TPO - Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương sở dĩ học viên đã sát hạch song chưa được cấp giấy phép lái do hết mực in và phụ liệu trong khi chưa tìm ra đơn vị đấu thầu.

Ngày 30/8, theo phản ánh của người dân, từ cuối tháng 7, hàng nghìn học viên sau khi hoàn thành các đợt thi sát hạch lái xe ô tô, xe mô tô tại Bình Dương chờ đợi lâu vẫn chưa được cấp giấy phép lái xe (GPXL). Theo quy định, không quá 10 ngày làm việc học viên sẽ được cấp GPLX song học viên chờ gần một tháng chưa có.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương xác nhận việc nhiều học viên thi sát hạch lái xe từ tháng 7 đến nay vẫn chưa được cấp GPLX theo thời gian quy định.

Đơn vị này cho biết, thời gian qua đã thực hiện kế hoạch đấu thầu mua mực in, vật liệu phụ để phục vụ công tác in ấn GPLX. Tuy nhiên, sau 3 lần mở thầu nhưng chưa có nhà thầu nào tham dự đạt yêu cầu, dẫn đến thiếu vật liệu để in GPLX, ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy phép lái xe cho học viên đã trúng tuyển kỳ sát hạch.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thực hiện quy trình đấu thầu để tìm nhà cung cấp mực in, các vật liệu phụ để in giấy phép lái xe theo quy định.

Dự kiến đến ngày 9/9 tới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết dứt điểm việc cấp GPLX cho các học viên.

Theo danh sách của Sở GTVT tỉnh Bình Dương, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 17 cơ sở đào tạo lái xe với hàng ngàn học viên. Các đợt thi sát hạch cũng được mở liên tục do nhu cầu của học viên khá lớn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 17 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô với khoảng 2.500 giáo viên dạy thực hành và hơn 2.000 xe tập lái. Mỗi năm, tại Bình Dương có hàng chục nghìn học viên tham gia sát hạch và nhận GPLX.