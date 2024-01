Lý do Đắk Lắk không hoàn thành 4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

TPO - Mặc dù Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng, song đến nay vẫn lặp lại những vấn đề tồn tại, hạn chế đã từng xảy ra những năm trước như giải ngân vốn đầu tư công chậm, thu ngân sách thấp.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, trong năm 2023, tỉnh này có 10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 62,2 triệu đồng/người, đạt 100% kế hoạch (KH); tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 35.744 tỷ đồng, bằng 101,5% KH; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.600 triệu USD, bằng 100% KH; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2022…

Bên cạnh đó, có 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, gồm: Giá trị tổng sản phẩm ước đạt 60.792 tỷ đồng, bằng 96,5% KH; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.867 tỷ đồng, bằng 78% KH HĐND tỉnh giao và bằng 106% dự toán TW giao; phát triển doanh nghiệp: Ước có 1.390 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 83% KH; xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2023 lũy kế có 78/151 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,6%...

Theo nhận định của UBND tỉnh Đắk Lắk, mặc dù có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng trong năm 2023 vẫn tiếp tục lặp lại những vấn đề tồn tại, hạn chế đã xảy ra những năm trước như: Giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp do có nhiều vướng mắc trong công tác GPMB, thiếu đất đắp, nguồn vốn bố trí các công trình dự án chưa đảm bảo...

Lý do, vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất chậm được phê duyệt nên thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách đạt thấp; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục gặp nhiều khó khăn; lực lượng bảo vệ rừng ngày càng mỏng; một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết triệt để…

Ngoài ra, năm nay có một số nội dung thực hiện chưa tốt so với những năm trước đó như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp do tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư; thị trường bất động sản sụt giảm… Số xã nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra do Trung ương ban hành mới các tiêu chí, yêu cầu cao hơn so với kế hoạch đã đề ra. Số doanh nghiệp thành lập mới không đạt kế hoạch đề ra do khó khăn chung của nền kinh tế. An ninh trên một số lĩnh vực có diễn biến mới, phức tạp...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của năm 2024, Đắk Lắk quyết tâm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong thực thi quy định pháp luật. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng. Khuyến khích, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gắn với thực hiện các biện pháp bảo vệ cán bộ.

Năm tới, tỉnh này tăng cường quản lý, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; triển khai hiệu quả các chính sách tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; triệt để xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách (nhất là thủ tục về đất đai).