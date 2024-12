Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2

TPO - Ngày 16/12, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho lực lượng vũ trang tỉnh và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo có Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Nghệ An là một trong cái nôi của phong trào cách mạng, với truyền thống “đứng đầu dậy trước” làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng, góp phần quan trọng vào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở đầu trang sử vẻ vang của dân tộc...

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba... Năm 1979, Lực lượng vũ trang tỉnh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, và ngày 10/10/2024, lần thứ 2, Lực lượng vũ trang tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

“Lực lượng vũ trang tỉnh nhà cần phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy lùi nguy cơ, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Thường vụ Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong những năm qua.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển, văn hoá - xã hội của địa phương.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Coi trọng xây dựng cấp uỷ, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn, xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An cần chuẩn bị thật chu đáo, nhất là về văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường củng cố đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.