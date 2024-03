Công an Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Sáng 11/3, tại Nghệ An diễn ra Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Dự chương trình, về phía lãnh đạo T.Ư có: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía địa phương có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng Giám đốc Công an các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Đây là kim chỉ nam, là ngọn đuốc sáng soi đường cho toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trong suốt chặng đường 76 năm qua, với khẩu hiệu “Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác”, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; xứng danh là lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Xô Viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với mục tiêu hội nhập, phát triển gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; trong hoàn cảnh mới, với những khó khăn, thách thức và sự chuyển dịch trên toàn diện các lĩnh vực, Công an Nghệ An luôn vươn mình, chủ động, nỗ lực, sáng tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Với những chiến công, thành tích và sự hi sinh, cống hiến quên mình của từng cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì); 118 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Lao động; 123 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 22 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158 về việc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và chúc mừng Công an Nghệ An đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vô cùng cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”.

“Công an Nghệ An phải thực sự xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, địa danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và phải là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm mong muốn, Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, coi đây là kim chỉ nam, là phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải bằng các phong trào, chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An “thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.