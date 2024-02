Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

TPO - Ngày 8/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tóm tắt những kết quả nổi bật mà công an tỉnh đã đạt được. Năm 2023 là năm thứ 9 liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 8 năm liền dẫn đầu toàn lực lượng Công an về công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thực hiện đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sau 1,5 tháng, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, khám phá, bắt giữ 1.716 vụ, 2.246 đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự xã hội... Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng, ra mắt và triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 373 với nhiều lực lượng tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Công an tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội mong muốn toàn lực lượng công an tỉnh nhà tiếp tục phát huy, nhân rộng hơn nữa các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thời gian qua, bước sang năm mới với quyết tâm lớn hơn, đạt thành tích nhiều hơn, xứng danh là lực lượng công an trên quê hương Xô viết Anh hùng, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

“Lực lượng công an nhân dân phải thực sự là 'thanh kiếm và lá chắn' bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Các đồng chí phải luôn nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng công an nhân dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là lực lượng Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo;… góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bước sang năm 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị dẫn đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt vấn đề “hiện đại hóa con người”, phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 20 suất quà tặng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An.