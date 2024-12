Lò đốt rác hơn 25 tỷ đồng ở Hội An: Làm xong 8 năm chỉ để… tập kết rác

TP - Sau 8 năm vận hành thử nghiệm, đến nay dự án lò đốt rác thải Hội An (ở xã Cẩm Hà, TP. Hội An) vẫn chưa đưa vào hoạt động mà chỉ là nơi tập kết rác sau đó đưa đến nơi khác xử lý. Chủ đầu tư không thể liên lạc nhà thầu do công ty này đã giải thể, trong khi đó ngành chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm trong triển khai thủ tục các gói thầu.

Chủ đầu tư không liên lạc được với nhà thầu

Theo tìm hiểu, năm 2013 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án xây dựng Lò đốt rác thải Hội An tại xã Cẩm Hà, thành phố Hội An với tổng mức đầu tư hơn 25,6 tỷ đồng.

Dự án được chia thành hai gói thầu chính, trong đó hạng mục thiết bị do Công ty TNHH Tràng An Xanh trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 15,6 tỷ đồng và hạng mục xây lắp do liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Quang Long và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trung An trúng thầu, trị giá hợp đồng hơn 6,9 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành thi công lắp đặt, Công ty TNHH Tràng An Xanh đã tiến hành đốt rác thử nghiệm để làm cơ sở cho công tác nghiệm thu vận hành. Tuy nhiên qua 3 lần đốt thử nghiệm trong 2 năm 2016 và 2017, công suất lò đốt không đạt yêu cầu theo hợp đồng. Do vậy công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục thiết bị chưa được Ban quản lý dự án tỉnh xác nhận.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép nghiệm thu hệ thống lò đốt rác theo công suất trung bình qua các lần vận hành thử nghiệm.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan gói thầu, nhưng chủ đầu tư không liên lạc được với nhà thầu thi công để hoàn thiện bổ sung các thủ tục theo yêu cầu.

Theo UBND thành phố Hội An, nguyên nhân chậm trễ là do Công ty TNHH Tràng An Xanh đã phá sản, không thể liên hệ được. Thành phố đang xin chủ trương của UBND tỉnh để chấm dứt hợp đồng với công ty này và thanh lý, quyết toán các hạng mục thiết bị trước khi đưa công trình vào vận hành.

Nhiều sai phạm

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND thành phố Hội An tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu ngày 20/5/2014 nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn đã thương thảo, ký kết hợp đồng trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 28/3/2014, thời gian phê duyệt dự toán sau phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Hội An khẩn trương hoàn chỉnh, bổ sung, giải trình đầy đủ các nội dung liên quan đến hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt và thiết bị dây chuyền công nghệ Dự án lò đốt rác thải Hội An, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

Ngoài ra, theo quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nêu trên, gói thầu kiểm toán có giá hơn 79,3 triệu đồng, thời gian lựa chọn nhà thầu vào quý 4/2015, hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tuy nhiên, thực tế chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán vào quý 3/2017. Điều này không đúng thời gian quy định theo kế hoạch đấu thầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về nội dung này, UBND thành phố Hội An có tờ trình, nêu chủ đầu tư nhận khuyết điểm khi tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu này chưa đúng với trình tự thủ tục như nội dung đánh giá của Sở Tài chính về việc bổ sung hồ sơ quyết toán gói thầu này. Tuy nhiên, các gói thầu này có giá trị nhỏ, thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định, và đến nay các gói thầu này đã tổ chức thực hiện và hoàn thành theo khối lượng theo yêu cầu. Do vậy, thành phố Hội An đề nghị UBND tỉnh và Sở ban ngành xem xét chấp nhận kết quả đã thực hiện liên quan đến 2 gói thầu này làm cơ sở hoàn thành quyết toán gói thầu xây lắp công trình.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng yêu cầu UBND TP Hội An nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu thuộc Dự án lò đốt rác thải Hội An vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu và chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán công trình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.