Lộ ảnh Châu Tấn ‘tay trong tay’ trai trẻ kém 13 tuổi vào khách sạn

Tối 27/10, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về “mùa xuân mới” của Châu Tấn sau gần một năm xác nhận ly hôn chồng cũ Cao Thánh Viễn.

Theo đó, nàng “đại hoa đán” bị bắt gặp đi ăn tối cùng trai trẻ kém 13 tuổi Trác Việt. Chưa dừng lại ở đó, hai người còn “tay trong tay” dạo phố.

Dường như sợ Châu Tấn lạnh, Trác Việt có hành động ngọt ngào là kéo tay cô vào túi áo của mình. Cuối cùng, hai người bước vào một khách sạn.

Đây không phải lần đầu cặp đôi “chị - em” được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau. Trước đó, ngày 23/10, paparazzi ghi lại được hình ảnh mỹ nhân “Họa bì” có cử chỉ thân thiết với Trác Việt trong lúc đứng trò chuyện với nhóm bạn trước cửa một nhà hàng.

Có thông tin tiết lộ, minh tinh 47 tuổi vừa trải qua kỳ nghỉ hơn một tháng tại Tam Á cùng bạn trai tin đồn. Cô còn được nhìn thấy dự show của ban nhạc mà Trác Việt là thành viên ở Nam Kinh.

Những hình ảnh trên khiến mạng xã hội tại đất nước tỷ dân “dậy sóng”. Nhiều người cho rằng, dù chưa chính thức lên tiếng, việc Châu Tấn và Trác Việt thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng được cho là đã xác nhận mối quan hệ.

So với Châu Tấn, Trác Việt thua xa về danh tiếng. Anh là tay chơi guitar cho ban nhạc rock Mosaic. Họ từng tham gia chương trình tạp kỹ “Summer of the Band".

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn xác nhận ly hôn vào tháng 12/2020 sau 6 năm chung sống. Thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1969 lộ ảnh “khóa môi” một hot girl người Singapore.

Về phía Châu Tấn, từ trước và sau khi “đường ai nấy đi” với chồng cũ, cô bị đồn yêu đồng giới Đậu Tĩnh Đồng - con gái của Vương Phi.

