Live show của Trấn Thành và 30 anh trai bị trôi tuột sau phát ngôn 'mẹ thấy đúng chưa khi cho con nghỉ học'

TPO - Những tưởng truyền thông phải rầm rộ vì những màn trình diễn trong concert hàng chục nghìn khán giả của 30 "Anh trai say hi", nhưng rapper/ca sĩ trẻ tuổi Negav đã chiếm trọn sự chú ý vì "vạ miệng" ngay trên sân khấu.

Concert 30 anh trai bị lu mờ bởi chuyện Negav bỏ học

Đêm concert thứ nhất của Anh trai say hi, sự chú ý không đến từ những màn trình diễn hay nghệ sĩ hot như Hieuthuhai, Đức Phúc, Isaac, mà do phát ngôn gây sốc của rapper Negav.

“Khi đứng đây thì em muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi! Mẹ thấy chưa, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” - Negav hét lớn trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả.

Thoáng nghe lời tuyên bố từ đồng nghiệp, ca sĩ Erik bên cạnh cũng phải nhíu mày, chỉ biết nở nụ cười trừ. Dù anh có muốn ngăn chắc cũng không kịp bởi Negav đang rất khí thế.

Thời đại công nghệ bây giờ không phải chờ đợi lâu để rapper sinh năm 2003 “biết ngay cái sai”. Phát ngôn vạ miệng của anh được chia sẻ lên các trang mạng xã hội hàng triệu lượt theo dõi, cư dân mạng mổ xẻ, chỉ trích thành viên tổ đội Gerdnang nông cạn, cổ xúy chuyện không cần học hành cũng thành công.

Concert hoành tráng đáng lý ra phải được bàn luận rầm rộ hơn lại trôi tuột đi vì chuyện bỏ học của Negav. Màn sinh nhật giữa hàng nghìn khán giả của Hieuthuhai được điểm qua, tranh luận về con số 20.000 khán giả tham dự có thực sự chính xác… cũng chẳng ăn thua so với hình ảnh của Negav bị “réo” khắp mạng xã hội. Một số hạt sạn trước giờ tổ chức concert của ban tổ chức cũng tạm thời gác lại một bên bởi “Negav sáng nhất đêm nay”.

Chỉ số truyền thông của concert Anh trai say hi dự đoán tăng vụt theo cách mà BTC không ngờ đến. Cụm từ khóa nổi bật nếu không có vụ việc của Negav hẳn là thiếu sót lớn.

Một lần nữa giới rapper gây “mất điểm”

Rapper 23 tuổi sau đó gửi lời xin lỗi vì lời nói gây hiểu lầm. Anh nói mình chọn sai ngữ cảnh và đây chỉ là cách anh trò chuyện với mẹ. Gia đình Negav lên tiếng xin dư luận bớt nguôi ngoai, nhận đây là sơ suất của rapper và mong cho anh cơ hội sửa đổi.

Khi sự việc bùng lên, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm và cảm thán “lại thêm một rapper nữa”. Thời gian qua, giới rapper gây mất thiện cảm vì xảy ra nhiều lùm xùm đời tư, điển hình là vụ việc của B Ray phát ngôn sai lệch lịch sử, drama không tôn trọng phụ nữ của Á quân Rap Việt 24K.Right, Double2T bị tố "mắc bệnh ngôi sao", ồn ào tình ái của Obito… khiến dàn rapper này đua nhau xin lỗi.

Nhiều khán giả không ngạc nhiên khi Negav có lời nói thiếu khôn khéo. Nhìn lại những dòng trạng thái chứa lời nói tục tĩu, hồn nhiên “sex joke” của nam rapper thời mới lớn đã khiến cư dân mạng “ngã ngửa”.

Có người thông cảm, cho là anh khi đó trẻ người non dạ, đang thích thể hiện và chưa đủ chín chắn, số khác không chấp nhận, đánh giá những hành động này thuộc về tư duy, lối sống.

Bênh vực quá đà sẽ làm phản tác dụng

Thay vì xoa dịu dư luận, cách một bộ phận người hâm mộ Negav đối đầu cư dân mạng, một mực bảo vệ thần tượng lại càng khiến họ càng ác cảm với Negav và cộng đồng fan. Việc tranh luận thiếu văn minh sẽ kéo dài thêm nhiều chuyện.

Trên tinh thần góp ý thiện chí nhưng không bênh vực quá đà cũng là cách để mọi thứ êm xuôi, không phải ngụy biện “còn ngây thơ”, “chưa trải đời”…

Cũng phần nào thông cảm cho các fan bởi hình tượng Negav đang xây dựng trước nay trong các game show là người vui vẻ, hoạt ngôn, biết tạo mảng miếng hài hước, đôi lúc ngây ngô và hồn nhiên. Thêm vào đó, Negav đang là tên tuổi gen Z hot hàng đầu hiện nay, chứng kiến thần tượng bị chỉ trích khắp nơi làm fan không thể nhắm mắt làm ngơ.

“Không phải một hai lần Negav bị lên tiếng vì phát ngôn, fan nên lọc bình luận thiện chí để thần tượng rút kinh nghiệm, cẩn trọng trong ngôn từ, chuyện gì cũng bênh sao chấp nhận được” - một khán giả nêu quan điểm.

Vẫn là “cái miệng làm hại cái thân”, hy vọng cá nhân Negav học được nhiều điều, cũng phải biết mình nổi tiếng có sức ảnh hưởng rồi.