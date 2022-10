Liên tiếp không khí lạnh, miền Bắc mưa nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh yếu sẽ liên tục tăng cường trong nửa đầu tháng 10. Dự báo, sau đợt không khí lạnh tăng cường vào 6-7/10, khoảng 9-1/10, thêm một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta.

Mặc dù các đợt không khí lạnh đầu mùa chưa gây rét nhưng gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai (3/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thủ đô Hà Nội đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo từ 4/10, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông nhưng giảm về cường độ so với những ngày trước. Sau đó, khoảng 7-12/10, miền Bắc đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 4/10 mưa lớn giảm dần. Những ngày sau đó, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Khoảng 8-12/10, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tình hình mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, lũ trên sông Cả và sông La tiếp tục xuống chậm. Tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An), Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh) giảm dần.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.