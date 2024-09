Liên minh châu Âu có ban lãnh đạo mới, đối mặt với thử thách Ukraine, bầu cử Mỹ

TPO - Hôm nay (17/9), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bổ nhiệm Bộ trưởng Teresa Ribera của Tây Ban Nha làm ủy viên phụ trách vấn đề chống độc quyền, cựu Thủ tướng Estonia Kaja Kallas làm quan chức phụ trách chính sách đối ngoại.

Chính trị gia Andrius Kubilius của Lithuania sẽ trở thành ủy viên quốc phòng đầu tiên của liên minh, một vai trò mới được thiết kế để xây dựng năng lực sản xuất quốc phòng cho châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn ở Ukraine.

Ủy ban châu Âu là cơ quan quyền lực nhất của Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia thành viên. Ủy ban có thẩm quyền đề xuất luật mới của EU, ngăn chặn các vụ sáp nhập công ty và ký các thỏa thuận thương mại tự do.

Mỗi quốc gia thành viên EU có một đại diện trong Ủy ban, vai trò tương đương với một bộ trưởng chính phủ.

Danh sách Ủy viên mới của EU còn có Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne, phụ trách chiến lược công nghiệp, còn ông Maros Sefcovic của Slovakia sẽ giám sát các chính sách thương mại.

Tất cả ứng cử viên sẽ phải trải qua phiên điều trần với các nghị sĩ tại Nghị viện châu Âu để được chính thức phê chuẩn.

Bà Von der Leyen cho biết Ủy ban mới sẽ tập trung thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và dân chủ, cũng như khả năng cạnh tranh cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh và số hóa.

"Chúng tôi muốn xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh, phi carbon và tuần hoàn với quá trình chuyển đổi công bằng cho tất cả mọi người", bà Von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/9.

So với nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của bà, "khía cạnh an ninh, do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như vấn đề về năng lực cạnh tranh sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến hoạt động của bộ máy mới", Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết.

Bà Ribera, người vốn là Bộ trưởng chuyển đổi sinh thái của Tây Ban Nha, sẽ thay thế bà Margrethe Vestager - người đứng đầu cơ quan chống độc quyền, với nỗ lực gây áp lực lên các tập đoàn công nghệ (Big Tech).

Bà cũng sẽ giám sát vấn đề trợ cấp nước ngoài, một vấn đề nóng khác khi các công ty trong nhiều lĩnh vực quan trọng như xe điện và sản xuất năng lượng đang phải vật lộn để bảo vệ hoạt động kinh doanh của họ trước sự cạnh tranh giá rẻ từ nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc.

Bộ máy mới của Ủy ban EU dự kiến ​sẽ nhậm chức vào cuối năm nay, nghĩa là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ sẽ diễn ra sau khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Nếu ông Trump đắc cử, điều này sẽ làm thay đổi mạnh mẽ sự ủng hộ của phương Tây với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và gây đảo lộn quan hệ thương mại giữa EU với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bình Giang