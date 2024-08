Lexus Cup 2024: Điểm hẹn thường niên của khách hàng Lexus

Với thông điệp “Sense the Moment”, Lexus Cup 2024 diễn ra trong 2 ngày 08/08 - 09/08 tại sân golf Laguna Lăng Cô, Thừa Thiên Huế vừa qua không chỉ là cuộc hội ngộ và tranh tài của 40 Golfers xuất sắc, mà còn là dịp để Lexus mang đến những trải nghiệm chạm tới cảm xúc cho từng Khách hàng.

Trong 2 ngày 08/08 – 09/08 tại Sân golf Laguna Lăng Cô, 40 Golfer là khách hàng của Lexus đã có những giờ phút thi đấu thăng hoa cùng cảm xúc, với những nỗ lực vượt lên chính mình không chỉ vì thành tích cá nhân mà còn vì giải đồng đội danh giá.

Lexus Cup năm nay được chia theo 03 bảng: A (HDC 00 - 15), B (HDC 16 – 21), C (HDC 22 trở lên) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố. Giải đấu năm nay đã chọn ra 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi bảng; 01 giải vô địch Best Gross; 01 giải Ladies Champion dành cho Golfer nữ có kết quả Gross tốt nhất; 01 giải Đồng Đội (Best Team) dành cho đội có thành tích tốt nhất; 03 giải kỹ thuật và 2 giải phụ. Riêng giải thưởng Hole-In-One (HIO) là xe Lexus ES 250 F SPORT – mẫu xe với thiết kế táo bạo và mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi và cảm xúc vẫn đang chờ đợi một Golfer may mắn ở mùa giải tiếp theo.

Bên cạnh phần thi đấu căng thẳng, khách hàng còn cảm nhận sâu sắc những giá trị thương hiệu Lexus, đặc biệt là tinh thần hiếu khách Omotenashi của Lexus trong suốt sự kiện. Ngày đầu tiên, buổi tiệc chào mừng thân mật được tổ chức ngay trên sân golf với không gian mở, mang đến trải nghiệm mới mẻ và phóng khoáng khi được ngắm nhìn sân golf trong nắng chiều rực rỡ. Sau những nỗ lực thi đấu, tiệc trao giải được tổ chức trong một không gian sang trọng, tinh tế đậm chất Lexus đã mang đến sự bùng nổ về cảm xúc. Khách hàng có những giây phút thăng hoa cùng những bản nhạc jazz nhẹ nhàng khi thưởng thức phiên bản Whisky Royal Salute 21 kết hợp cùng thực đơn đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Lexus.

Khách hàng B.T.H cảm nhận: “Tôi rất vui khi tiếp tục được quay lại Lexus Cup năm nay. Qua các mùa giải và các vòng đấu, tôi đều cảm nhận được tính chuyên nghiệp, sự đẳng cấp và đặc biệt là sự tận tâm, chu đáo của Lexus, rất khác biệt so với các giải đấu khác.”

Sự thành công của Lexus Cup 2024 là điểm nhấn trong hành trình “Mang lại trải nghiệm sang trọng riêng biệt cho từng khách hàng.”