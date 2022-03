Lễ vía Bà Mụ bảo dưỡng, cầu tự con cái nơi Hội quán Phước Kiến Hội An

TPO - Hàng năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch, tại Hội quán Phước Kiến ở phố cổ Hội An lại diễn ra lễ vía Bà Mụ (Sanh Thai Tiên Nương) do Ban trị sự Hội quán và Hội Bà tổ chức trang trọng. Lễ vía luôn thu hút sự quan tâm của người dân Hội An và du khách thập phương.

Vào dịp lễ vía Bà Mụ, nhiều người đến Hội quán Phước Kiến dâng lễ mang theo những mong cầu khác nhau. Người đang có thai thì cầu cho “mẹ tròn con vuông”. Người đã có con thì cầu cho con trẻ khỏe mạnh, chóng lớn. Đặc biệt, người hiếm muộn đến đây dâng lễ vật để cầu con - cầu tự. Năm nay do dịch bệnh nên lễ vía được tổ chức đơn giản hơn so với mọi năm, chỉ tổ chức tế lễ, dâng lễ vật và thắp hương khấn vái không tổ chức ăn uống và phát quà cho các cháu nhỏ. Bà Trần Nga, người trong Hội quán, chia sẻ: “Người dân đến đây trong hôm nay đa số là cầu con cái, con cháu khỏe mạnh. Năm nay, phần lễ tổ chức đơn giản và không đông đúc như mọi năm. Dù vậy, mọi người đều chuẩn bị lễ vật, trang hoàng điện thờ trang nghiêm để người dân hội quán và du khách đến dâng hương”. Thờ Bà Mụ là một trong những tập tục phổ biến và lâu đời liên quan đến văn hóa phồn thực – cầu sinh sôi nảy nở. Theo quan niệm dân gian cho rằng việc tạo ra bào thai một phần nhờ cha mẹ, có sự tham gia của Bà Mụ. Chính bà đã nặn tạo ra hài nhi nên hình, nên dạng, có trai, có gái, có mập, có gầy,… Hội quán Phúc Kiến tọa lạc tại số 46 Trần Phú (Hội An), được xây dựng từ năm 1697. Không chỉ thờ các vị thần bảo hộ về con cái, đây còn là nơi thờ phụng Thiên Hậu Thánh Mẫu và các vị thần bảo hộ dân lành về nghề đi lại buôn bán trên sông nước, phát đạt tiền của,... Các lễ hội lớn hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách, vào các ngày Nguyên tiêu (15 tháng giêng âm lịch), vía Lục Tánh (16/2 âm lịch), vía Thiên Hậu (23/3 âm lịch),... BẢO QUYÊN - BẢO CHÂU