Lễ hội ẩm thực lớn tại TPHCM

Lễ hội “Văn hoá Ẩm thực, Món ngon” 2023 sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ 21-24/4 tại Khu Du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh- TPHCM) với quy mô lớn hơn nhiều so với năm trước. Lễ hội sẽ quy tụ 40 gian hàng ẩm thực đến từ 40 đơn vị du lịch trên toàn quốc.

Không gian lễ hội sẽ được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam… với hình ảnh đại diện cho khu miền Bắc là cổng làng- cây đa- bến nước và chiếc nón quai thao; miền Trung là cổng đèn lồng Hội An cùng chiếc nón Huế; miền Nam sẽ là những ngôi nhà cổ Sài Gòn xưa cùng những ly cà phê vợt… Ngoài ra, BTC còn bố trí các xe lưu động bán các món ăn đường phố, đảm bảo có thể phục vụ trên 6.000 khách cùng lúc.

Các gian hàng sẽ mang đến Lễ hội trên 350 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền được thể hiện qua tài nghệ của các đầu bếp giàu kinh nghiệm cùng với tinh hoa các nghề thủ công truyền thống gắn liền với ẩm thực. Thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ các đầu bếp khách sạn 5 sao tại TPHCM hay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4-5 sao của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, Lễ hội năm nay còn có sự góp mặt của các tỉnh như Bến Tre, Tây Ninh với các món ăn đặc sản độc đáo của địa phương.

Năm 2022, dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Lễ hội “Văn hoá Ẩm thực, Món ngon” được mở ra vào cuối tháng 8 đã thu hút hơn 30 ngàn lượt khách tới tham dự. Lễ hội này cũng góp phần để tạp chí tạp chí du lịch The Travel xếp hạng TPHCM là điểm đến có nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á. Ngoài ra Lễ hội này cũng đã nhận được Giải thưởng "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” (Asia's Best Culinary Festival) năm 2022 do các chuyên gia hàng đầu trong ngành ẩm thực và công chúng khắp thế giới bình chọn.