Lật ghe chở xi măng, một người mất tích

TPO - Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tích cực cùng công an địa phương lặn tìm một người mất tích do chìm ghe tải sắt chở xi măng chiều 23/8.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 23/8, ông Phan Văn Tèo (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang), chủ phương tiện ghe tải sắt biển kiểm soát AG-25391 (98 tấn) trực tiếp điều khiển chở xi măng lưu thông hướng từ TPHCM về Kiên Giang. Cùng đi trên ghe sắt có chị Lê Thị Thúy Vân (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng); ông Đỗ Bá Trung (SN 1963, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và ông Nguyễn Hữu Nghị (SN 1979, ngụ TPHCM). Khi đến khu vực sông Quới An, thuộc thủy phận xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, ghe gặp sự cố dẫn đến lật. Lúc này, ông Tèo, ông Trung và chị Vân được người dân địa phương dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Riêng ông Nghị cùng ghe tải sắt bị chìm xuống sông, mất tích. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long điều 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và 1 ca nô tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm. Tuy nhiên, do đoạn sông quá sâu, nước chảy xiết và xoáy rất mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay (24/8), lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ và trục vớt ghe, điều tra làm rõ nguyên nhân. Cảnh Kỳ