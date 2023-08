Lắp camera chống 'sầu tặc' ở Đắk Lắk

Giá “nhảy múa” liên tục

Sau khi ký hợp đồng bán sầu riêng cho thương lái với giá 78.000 đồng/kg và đã nhận trước 200 triệu đồng, ông Y Hẽn Niê (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tiếc hùi hụi. Sau khi chốt giá xong, có nhóm khác đến trả giá cao hơn (85.000 đồng/kg), nhưng ông không dám bỏ hợp đồng vì trong điều khoản có nêu, nếu bán cho người khác sẽ bị phạt gấp 5 lần tiền nhận cọc. Ông Y Hẽn cho biết, mùa sầu riêng này, gia đình dự kiến thu 20 tấn.

“Làm được trái sầu riêng vất vả và tốn kém lắm. Giá tăng được bao nhiêu, chúng tôi mừng lắm, nhưng phải hơn 1 tháng nữa mới thu hoạch. Việc mua bán, nhận tiền đặt cọc đều qua “cò” chứ không phải chủ vựa thu mua nên tôi cũng khá lo”, ông Y Hẽn bày tỏ.

Có vườn sầu riêng hơn 2ha chi chít quả, bà Đinh Thị Kiệm (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) không vội ký hợp đồng mua bán. Bà Kiệm cho biết, từ khi quả sầu riêng còn bé, đã có người đặt vấn đề mua cả vườn, hoặc đưa ra nhiều mức giá khác nhau, từ 50.000 đồng/kg, sau đó tăng dần lên. Tuy vậy, bà không vội nhận tiền cọc mà tập trung chăm sóc vườn cây cho đạt chất lượng. Bà muốn đến khi gần thu hoạch, sẽ chọn đơn vị uy tín bán cho yên tâm và sát với giá thị trường.

Tương tự, chị H’Min Niê (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cũng chưa đồng ý bán vườn cho ai và đang theo dõi diễn biến thị trường. Chị H’Min cho hay, quả sầu riêng đang thời kỳ vào cơm, tới tháng 9 mới thu hoạch.

Tuy nhiên, mấy ngày qua, nhiều “cò” đến hỏi mua cả vườn hoặc mua xô với giá 70.000 đồng/kg. Họ đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn như, khi đã bán hết vườn thì mọi chi phí thuốc men, phân bón đến lúc thu hoạch, họ sẽ chi trả. Tuy vậy, chị H’Min rất sợ họ chạy theo lợi nhuận, bỏ nhiều phân hóa học hoặc thuốc trừ sâu thì vườn cây sẽ suy yếu.

Ngoài ra, theo chị H’Min, nhiều trường hợp đã nhận tiền cọc bán sầu riêng với giá cao nhưng chưa thể “chắc như bắp”. Bởi khi giá giảm, thương lái sẽ xin chủ vườn giảm giá, nếu không, họ sẽ trì hoãn việc thu hoạch. Sầu riêng quá ngày rụng nhiều, chủ vườn xót của nên buộc phải hạ giá bán ghi trong hợp đồng.

Thời gian qua, lực lượng công an ở Đắk Nông liên tiếp xử lý 2 vụ trộm cắp sầu riêng. Vụ gần nhất vào ngày 31/7, Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp bắt quả tang Đ.C.H đang cắt trộm sầu riêng tại vườn của một hộ dân ở thôn Tân Lợi (xã Đắk Ru). Công an thu giữ tang vật gồm 30 quả sầu riêng với tổng trọng lượng gần 100kg. Trước đó, Công an huyện Đắk R’lấp bắt giữ 2 đối tượng ở địa bàn huyện để điều tra về hành vi cắt trộm 700kg quả sầu riêng của một gia đình tại xã Hưng Bình.