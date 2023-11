Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

TPO - Biết tin Thượng úy Trần Trung Hiếu, Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị trọng thương khi làm nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên lúc này đối tượng Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy Hiếu. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người đã đưa chiến sĩ công an đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, trưa 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đến tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh vì tội phạm của thượng uý Hiếu. Tại bệnh viện Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Công an huyện Nghi Xuân khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, gia cảnh của thượng uý Hiếu rất khó khăn. Năm 2018, Trung úy Trần Trung Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng. Đây được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT của huyện Nghi Xuân khi những năm qua trộm cắp, gây rối trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn có những diễn biến phức tạp…

Trong 5 năm về làm việc tại Công an xã Xuân hồng, thượng uý Hiếu đã vượt qua những khó khăn, bám địa bàn, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.