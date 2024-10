Lãng phí dự án sản xuất và kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ

TPO - Nhiều hạng mục thuộc Dự án Hạ tầng khu sản xuất và Kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ đồng ở Quảng Nam không hoạt động trong thời gian dài gây hư hỏng, lãng phí

Xây dựng trên tổng diện tích trên 193.600m2, mục tiêu dự án là xây dựng khu sản xuất giống thủy sản tập trung, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đạt tiêu chuẩn về môi trường và các tiêu chuẩn hiện hành do Nhà nước quy định. Quy mô xây dựng khoảng 200 trại sản xuất giống. Tổng công suất 2,5-3 tỷ con giống sạch bệnh, đạt chất lượng tốt/năm; Kết hợp với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh tạo thành điểm du lịch nghề nghiệp, tự nhiên, sinh thái liên hoàn.

Tháng 7/2015 các gói thầu được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tháng 8/2015, dự án được bàn giao cho Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam (nay là Chi cục Thủy sản) sử dụng và quản lý.

Tài sản công gồm: Khu nhà hành chính; cổng - hàng rào; hạ tầng kỹ thuật: san nền, taluy lát mái, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, sân vườn, bể cá cảnh; trạm biến áp 560 KVA; đường dây trung thế; đường dây hạ thế; đường dây chiếu sáng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều hạng mục tại dự án đến nay hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí.

Theo Chi Cục Thủy sản Quảng Nam, lý do toà nhà này bỏ không từ năm 2016 đến nay là do quy định không còn thực hiện kiểm định giống thủy sản nội tỉnh, do vậy không có cán bộ thường xuyên tại đây.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, khu hành chính là tòa nhà 2 tầng bị hư hỏng nhiều hạng mục. Nền nhà nhiều chỗ bị bể nát, trần la phông thạch cao thủng lỗ chỗ, hư hỏng nặng, cửa chính, cửa sổ bị vỡ nát. Nhiều người dân ngán ngẩm xót xa khi khối tài sản công bị lãng phí, bỏ hoang.

Ngoài ra, khu dự án được đầu tư máy biến áp, tuy nhiên tại Trạm biến áp T1 đã bị hư hỏng từ năm 2021 đến nay vẫn không hoạt động.

Tại khu dự án hiện có 3 công ty chuyên về sản xuất giống thủy sản đăng ký triển khai dự án đầu tư vào khu hạ tầng, tuy nhiên một trong số đó đã hết thời hạn sử dụng đất.

Một trong 3 trạm xử lý nước thải tại khu dự án hiện ‘phơi sương’ trong thời gian dài.

Chi Cục Thủy sản Quảng Nam cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư dự án này để tỉnh xem xét, chỉ đạo.

