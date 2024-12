Lần đầu tiên số thu ngành thuế vượt hơn 1,7 triệu tỷ đồng

TPO - Với mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, năm nay được xem là năm đầu tiên số thu ngành thuế vượt mốc trên 1,7 triệu tỷ đồng. Thông tin này được được ra tại Hội thảo “Thuế và nền tài chính lành mạnh cho sự phát triển bền vững” diễn ra chiều nay (18/12), do Bộ Tài chính chủ trì, Tổng cục Thuế phối hợp với Báo Lao Động tổ chức.

Thu vượt mốc 1,7 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động - nhấn mạnh: “Chính sách thuế trong nhiều năm qua đã minh chứng rõ triết lý “nuôi dưỡng nguồn thu bền vững” thay vì “siết thu”, góp phần vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hơn 940.000 tỷ đồng”.

Tính từ năm 2021 đến hết năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt khoảng 7,2 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% so với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 8,3 triệu tỷ đồng, trong đó tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý luỹ kế giai đoạn 2021 - 2024 ước đạt khoảng 6,1 triệu tỷ đồng, bằng 119% so với dự toán, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn khoảng 8,6%/năm.

Trong giai đoạn này, ngành thuế đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn cho gần 3,7 triệu lượt người nộp thuế với 8 loại thuế và 36 loại phí với tổng số tiền gần 730.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 cũng là giai đoạn các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cùng những biến động về địa chính trị toàn cầu. Việc duy trì sự cân bằng giữa các chính sách thuế cùng với các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được Chính phủ, ngành thuế và các cơ quan chức năng triển khai đã cùng nhau giải và mang lại kết quả tích cực. Vai trò của ngành thuế đã vượt ra khỏi khuôn khổ đơn thuần là cơ quan thu ngân sách, đóng góp quan trọng vào việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Cải cách mạnh mẽ để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Công tác chuyển đổi số cũng là một trong những dấu ấn đáng ghi nhận của ngành thuế thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp ngân sách.

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa chính sách vào cuộc sống qua sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà quản lý. Từ năm 2021, ngành thuế đã triển khai đơn giản hoá thủ tục hành chính từ 304 xuống 235 thủ tục, tiết kiệm gần 600 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, tích hợp 122/235 thủ tục lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo ông Sơn, hiện tại, 100% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, 99% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, 99% doanh nghiệp đang hoạt động tham gia hoàn thuế điện tử, 100% doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hoá đơn điện tử.

Năm 2022, ứng dụng eTax Mobile được triển khai ra mắt, hỗ trợ người nộp thuế cá nhân qua điện thoại đến nay đạt gần 2,2 triệu lượt cài đặt với trên 3,5 triệu giao dịch ngân hàng với tổng số tiền đã nộp thành công hơn 7.760 tỷ đồng.