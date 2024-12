Giá xăng dầu đồng loạt tăng vào ngày mai?

TPO - Theo dự báo của các doanh nghiệp, trong kỳ điều hành ngày mai (19/12), giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng từ 300-480 đồng/lít.

Ghi nhận trên thị trường thế giới, sáng nay (18/12), giá dầu Brent giảm 72 cent, tương đương đương 1%, xuống mức 73,19 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 63 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 70,08 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục suy giảm do lo ngại về nhu cầu sau khi công bố tin tức kinh tế tiêu cực từ Đức và Trung Quốc, trong khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất.

Tại Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng sản lượng công nghiệp tăng nhẹ trong tháng 11, trong khi doanh số bán lẻ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trên thị trường Singapore - nơi Việt Nam ký kết nhập khẩu xăng dầu lớn nhất hiện nay, dữ liệu cập nhật mới nhất đến ngày 17/12 cho thấy, xăng 92 giao dịch ở mức 82,2 USD/thùng, xăng 95 ở mức 85,5 USD, tăng nhẹ so với tuần trước. Trong khi đó giá dầu tăng mạnh hơn, khoảng 1-2 USD/thùng.

Theo các doanh nghiệp xăng dầu, dự báo giá xăng RON 95 ngày mai có thể tăng 420 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít. Giá dầu cũng tăng từ 300-480 đồng/lít. Trường hợp liên bộ sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mức tăng có thể thay đổi.

Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 23 lần, giảm 26 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng và 27 lần giảm.

Trước đó, ngày 12/12, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 33 đồng/lít, lên 20.596 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm nhẹ 3 đồng/lít, về còn 19.861 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 127 đồng/lít, về còn 18.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 251 đồng/lít, về mức 18.566 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 551 đồng/kg, về mức 15.574 đồng/kg.

Hiện dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.