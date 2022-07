Làm giả sổ đỏ, lừa đảo bán đất

TPO - Nguyễn Thị Nhiên đã thông đồng với một người đàn ông dùng chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa bán đất cho 3 người ở Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào tháng 3/2022, Nhiên quen biết một người đàn ông tự xưng là P.V.N. (1984, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) thông qua mạng xã hội.

Nhiên và Nam đã bàn bạc dùng chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nhiên đã gửi ảnh của mình để làm giả chứng minh nhân dân mang tên Ngô Thanh Thủy (SN 1985, trú huyện Củ Chi, TP.HCM). Sau đó, tiếp tục làm giả bìa đỏ thửa đất số 105, tờ bản đồ số 54 tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc mang tên Ngô Thanh Thủy. Khi có đầy đủ những giấy tờ này, N. lập cho Nhiên một tài khoản mang tên “Thanh Thủy” để rao bán đất.

Nhiên đã lừa bán thửa đất trên để chiếm đoạt 320 tiền đặt cọc của hai bị hại ở xã Thuần Thiện, Can Lộc. Khi đang tiếp tục nhận thêm 80 triệu đồng thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nhiên khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự Nhiên và N. đã lừa đảo một bị hại nữa ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang truy tìm người đàn ông tên N. để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.