Khởi tố đối tượng lừa đảo 'chạy việc', bao đậu công chức tại Quảng Bình

TPO - Do nợ nần nên đối tượng Đậu Thị Liệu (SN 1978, trú tại Quảng Bình) đã lợi dụng việc các cơ quan tổ chức thi tuyển công chức để lừa đảo những người có nhu cầu "chạy việc".

Ngày 14//7, Công an TX. Ba Đồn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đậu Thị Liệu (SN 1978, trú tại Khu phố 6, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, Đậu Thị Liệu nắm được thông tin Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình chuẩn bị tổ chức đợt thi tuyển công chức. Do nợ nần nhiều và đang cần tiền để chi tiêu cá nhân nên dù không có chức năng bố trí hay tuyển dụng người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước nhưng Liệu đã đưa ra thông tin và hứa hẹn sẽ xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, vào tháng 05/2021, bà N.T.N., trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn nhờ Liệu xin việc làm cho con gái với chi phí 500 triệu đồng và được Liệu hứa hẹn chắc chắn xin được việc nếu không sẽ hoàn trả lại tiền. Từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2022, tổng cộng số tiền mà Đậu Thị Liệu đã chiếm đoạt được của bà N. là 460 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 12/2021, Đậu Thị Liệu đã chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của anh P.V.T. (trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) với lời hứa hẹn sẽ giúp cho con trai anh này thi đậu vào công chức nhà nước và làm việc tại Phòng tư pháp TX. Ba Đồn.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, Đậu Thị Liệu sử dụng cho mục đích cá nhân mà không dùng để xin việc làm như đã hứa hẹn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.