Làm gì để tránh cảnh F0 'rồng rắn' xếp hàng chờ xác nhận tại trạm y tế phường?

TPO - Sau khóa huấn luyện 3 tháng, hơn 1.400 chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc lực lượng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ và công an một số tỉnh sẽ được bổ sung vào lực lượng Công an nhân dân các tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm và các công tác xã hội khác.