Làm cầu cạn mở rộng đường ven Hồ Tây: Có lấn chiếm, thu hẹp diện tích mặt hồ?

TPO - Cho ý kiến về việc thành phố Hà Nội đang giao cho quận Tây hồ lên phương án làm cầu cạn để mở rộng đường ven Hồ Tây, một số ý kiến của chuyên gia, nhà quy hoạch cho rằng, cần xác định chức năng của đường ven Hồ Tây là gì để có giải pháp phù hợp.

Thông tin với PV Tiền Phong về việc thực hiện chỉ đạo trên của UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang giao cho Ban Quản lý Hồ Tây phối hợp cùng với đơn vị tư vấn xây dựng phương án mở rộng một số đoạn đường ven Hồ Tây để đảm bảo giao thông và cảnh quan xung quanh hồ.

“Phương án được quận giao cho các đơn vị xây dựng đề án là làm cầu cạn về phía mặt Hồ Tây để mở rộng lòng đường ra khoảng 21 mét” - lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, nói.

Các đoạn đã được đơn vị tư vấn khảo sát là phố Từ Hoa và phố Quảng An. Theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, đường đường trên khá nhỏ hẹp, mặt đường rộng 3 đến 5 mét, chỉ cần một xe ô tô lưu thông cũng "bịt" cả tuyến phố. Với đoạn giao nhau giữa 2 phố Quảng An và Từ Hoa là một đường "cua" tay áo. Riêng đoạn qua khách sạn Sheraton đường Quảng An - Từ Hoa còn “cua” tay áo hình chữ U.

Từ thực tế trên, sau khi văn phòng UBND TP Hà Nội truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn tại cuộc họp về phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường xung quanh Hồ Tây, UBND quận Tây Hồ đã thống nhất với đơn vị tư vấn xây cầu cạn để mở rộng lòng đường phố Quảng An, Từ Hoa. Tại đây, cầu cạn sẽ được xây dựng theo phương án lắp ghép, dạng giàn thép kết hợp bê tông, mặt cầu thảm nhựa, đảm bảo cho ô tô xe máy lưu thông bình thường theo hai chiều.

Đề cập đến kinh phí xây dựng cầu cạn, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, quận sẽ không sử dụng nguồn ngân sách mà huy động bằng hình thức xã hội hóa theo hợp đồng đối tác công tư (PPP).

Cần xác định rõ chức năng của tuyến đường ven Hồ Tây?

Cho ý kiến về việc một số đoạn đường ven Hồ Tây sẽ được mở rộng, một số chuyên gia quy hoạch, môi trường ủng hộ chủ trương, các chuyên gia và quy hoạch cho rằng, mở rộng lòng đường để giao thông đi lại thuận tiện là quá tốt.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng lưu, cần xem lại chức năng và mục tiêu của đường ven Hồ Tây từ khi xây dựng đến quá trình đưa vào sử dụng lâu nay.

PGS-TS Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam cho biết, hơn 15 năm trước tuyến đường ven Hồ Tây được mở rộng từ 3-5 mét với mục tiêu làm đường dạo và kết hợp cho giao thông đi nội bộ (xe đạp, xe máy, đi bộ, chạy…).

Tuy nhiên, khi tuyến đường hoàn thành không hiểu sao lại trở thành đường giao thông hỗn hợp (cả đi bộ, đi xe đạp, xe máy, ô tô cùng lưu thông…). Lòng đường nhiều đoạn chỉ rộng 3 - 5 mét thì cho ô tô đi vào chắc chắn sẽ gây khó khăn cho các phương tiện khác, nhất là trên các tuyến phố Từ Hoa, Quảng An, lòng đường nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 3 mét.

Theo ông Hạ, Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội - một sản vật bằng thiên nhiên hiếm có, cần được ứng xử phù hợp để tránh bị đô thị hóa. “Trước khi có phương án làm cầu cạn thì trên mặt nước Hồ Tây cũng đã có các đề xuất làm các dự án khác như làm cầu cảng, dự án nhạc nước kết hợp ánh sáng trên Hồ Tây… nhưng do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, mặt nước Hồ Tây nên các dự án này đang được thành phố dừng để xem xét thêm” - ông Hạ nói.

TS Trần Danh Lợi, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam cho rằng, việc mở rộng lòng đường để giảm ùn tắc giao thông là cần thiết, tuy nhiên việc này chỉ diễn ra ở khu vực đất có chức năng dành cho phát triển đô thị, giao thông, còn khu vực xung quanh Hồ Tây và đặc biệt là mặt nước Hồ Tây thì cần phải xem xét kỹ lại.

Theo ông Lợi, hiện trong một đô thị đang có 3 loại đường giao thông, bao gồm: đường khu vực, đường trong thành phố và đường dạo. Trong đó, đường khu vực là các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai; đường trong thành phố là đường chỉ xe đô thị (xe máy, ô tô con được lưu thông), đường dạo thì chỉ xe đạp, người đi bộ lưu thông. Với đường ven Hồ Tây cần xác định ngay là đường gì, sau đó mới bàn đến giải pháp mở rộng hay không.

Đại diện Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng cũng cho rằng, mặt nước Hồ Tây cần xem là không gian quý giá, cần bảo vệ đặc biệt. Việc xây cầu cạn liệu có lấn chiếm, thu hẹp diện tích mặt hồ, sau đó là khi tuyến đường được đưa vào khai thác, liệu nước thải, nước mưa và khói bụi, rác thải giao thông có đổ xuống hồ hay không?...