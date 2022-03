Kỳ tích xảy ra tại Oscar 2022

TP - Không chỉ đơn thuần là chủ nhân giải Phim hay nhất tại Oscar 2022, CODA còn làm nên những điều không tưởng trong lịch sử giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới.

Tối Chủ nhật (27/3 giờ địa phương, sáng 28/3 giờ Hà Nội), Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) xướng tên CODA (Giai điệu con tim) trở thành chủ nhân tiếp theo của tượng vàng giải Phim hay nhất. Bộ phim kể về cuộc sống của gia đình khiếm thính tại một cảng cá, được công chiếu cách đây hơn một năm tại Liên hoan phim Sundance 2021.

Kết quả này gây bất ngờ bởi The power of the dog mới là tác phẩm được đặt nhiều kỳ vọng cho hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng điện ảnh Oscar năm nay. Xét về bề dày thành tích, The power of the dog gây ấn tượng hơn bởi loạt cúp vàng ở hạng mục tương tự tại Giải Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh, Hiệp hội Đạo diễn, Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và Quả cầu Vàng 2022. Bên cạnh đó, tác phẩm của nữ đạo diễn Jane Campion còn dẫn đầu đề cử Oscar 2022 với 12 hạng mục.

Thực tế, CODA khá mờ nhạt vào thời điểm công bố danh sách đề cử giải Oscar 2022 hồi đầu tháng 2, thậm chí không được đánh giá cao bằng các tác phẩm khác như Drive my car và Dune. Phim cũng chỉ nhận được ba đề cử. Tuy nhiên, không lâu trước khi Oscar 2022 diễn ra, vị thế của CODA bất ngờ được nâng tầm. Với hai chiến thắng cho “Phim hay nhất” tại Giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ và Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh, bộ phim độc lập vốn bị xem là “chiếu dưới” trở thành ứng viên sáng giá hàng đầu trong cuộc đua Oscar.

Kỳ tích đã xảy ra tại Oscar năm nay. Chiến thắng của CODA đã làm nên loạt thành tích không tưởng trong lịch sử lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất thế giới. CODA trở thành phim chiếu trên một dịch vụ phát trực tuyến đầu tiên thắng giải Phim hay nhất của Oscar. Đứa con tinh thần của nữ đạo diễn Sian Heder cũng là tác phẩm đầu tiên kể từ phim Grand Hotel (1932) giành được danh hiệu cao nhất dù nhận ít hơn bốn đề cử Oscar. Đây cũng là dự án phim đầu tiên có dàn diễn viên khiếm thính chiến thắng giải thưởng này.

Một số giải thưởng khác Ariana DeBose thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc, trở thành nữ diễn viên gốc Mỹ - Latinh đầu tiên, cũng là người phụ nữ da màu thuộc cộng đồng LGBTQ+ công khai đầu tiên thắng giải Oscar. Phim hoạt hình xuất sắc thuộc về tác phẩm Encanto của Disney. Dune giành nhiều cúp vàng nhất với sáu giải Âm thanh xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc, Biên tập phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Quay phim xuất sắc (cho Greig Fraser) và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Dù thua xa The power of the dog về số đề cử, CODA ẵm trọn giải thưởng không để trượt đề cử nào, trong khi đối thủ chỉ giành được một giải duy nhất là Đạo diễn xuất sắc cho Jane Campion. Ngoài Phim hay nhất, CODA còn làm nên lịch sử khi tài tử Troy Kotsur trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Bên cạnh những lời tri ân cha đẻ, ông còn dành chiến thắng cho cộng đồng người khiếm thính và khuyết tật: “Đây là khoảnh khắc của chúng ta”. Một tượng vàng khác của CODA là ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc cho nhà văn kiêm đạo diễn Sian Heder.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc không ngoài dự đoán gọi tên tài tử Will Smith. Vào vai cha của hai ngôi sao quần vợt thế giới Venus và Serena Williams trong King Richard, anh gần như không có đối thủ khi “càn quét” loạt giải “tiền Oscar” như Quả cầu Vàng cho tới giải của các hiệp hội diễn viên…

Trên sân khấu nhận giải, Will Smith nghẹn ngào phát biểu: “Đây là một khoảnh khắc tuyệt đẹp và tôi không khóc vì giải thưởng. Với tôi, đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là truyền cảm hứng cho mọi người”. Người đẹp Jessica Chastain không gây bất ngờ khi chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với màn hoá thân thành nhà truyền hình quá cố nổi tiếng Tammy Faye Bakker trong bộ phim The eyes of Tammy Faye.

Cái tát trời giáng trên sân khấu trao giải Lấy chủ đề “Người yêu phim đoàn kết lại”, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 trở lại với địa điểm tổ chức quen thuộc tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ, thay vì nhà ga Union như năm ngoái. Sự kiện năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của người dẫn chương trình chính sau hai năm bị bỏ trống. Ba diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes được ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách này. Một sự cố hy hữu đã xảy ra trên sân khấu khiến lễ trao giải trực tiếp bị gián đoạn. Theo đó, khi lên đọc tên người chiến thắng hạng mục Phim tài liệu xuất sắc, nam diễn viên hài Chris Rock đã khuấy động khán phòng bằng sự hài hước. Tuy nhiên, những câu đùa không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt đẹp. Anh đùa giỡn về cái đầu trọc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith khiến Will Smith nổi giận, không báo trước bước lên sân khấu và cho Chris Rock một cú tát trời giáng. Lúc trở lại chỗ ngồi, Will Smith lớn tiếng cảnh cáo đồng nghiệp: “Bỏ tên vợ tôi ra khỏi miệng anh đi”. Nhiều năm qua, mọi người đều quen với hình ảnh Jada Pinkett Smith để đầu trọc. Cô lần đầu chia sẻ về chứng rụng tóc của mình vào năm 2018. Sau khi thử nhiều biện pháp cải thiện nhưng không thành, người đẹp quyết định cạo đầu.

Khác với những năm trước, 8/23 hạng mục giải thưởng không được trao trên sóng trực tiếp, bao gồm: Phim tài liệu ngắn hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Hóa trang xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Phim hành động ngắn hay nhất và Hòa âm hay nhất. Ban tổ chức ghi hình và phát cảnh trao giải ở phần sau chương trình. Thay đổi này làm mất lòng nhiều người, trong đó có đạo diễn đình đám Steven Spielberg. Ông cho rằng, mỗi khâu đều quan trọng, tất cả đều xứng đáng được vinh danh trong chương trình trực tiếp.

Năm nay còn có thêm giải thưởng do người hâm mộ bình chọn trực tuyến. Đây được cho là một trong những “nước cờ” cải thiện tỷ suất người xem liên tiếp sụt giảm trong những năm gần đây. Hai tác phẩm của đạo diễn Zack Snyder giành luôn hai giải do khán giả bình chọn, với Justice League thắng giải Cheer Moment và giải Người hâm mộ yêu thích nhất thuộc về Army of the Dead.