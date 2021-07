Kỷ luật hàng chục người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Ngô Xuân Trường, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Công an huyện Nam Trực vừa tạm giữ hình sự đối với lái và phụ xe của một xe tải đã có hành vi làm, dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để lưu thông quan các chốt kiểm dịch.

TPO - Công an phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa bắt giữ Dương Thị Mão - đối tượng đã thay đổi tên tuổi và trốn truy nã suốt 11 năm với tội danh 'mua bán người'.

TP - Từ việc bắt giữ một hacker chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook để đòi tiền chuộc và lừa đảo vay tiền, Công an tỉnh Yên Bái và Cục A05 - Bộ Công an đã bóc gỡ 2 ổ nhóm cho thuê sim số ảo với số lượng lớn, thu lợi bất chính gần 20 tỷ đồng.

TPO - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã làm rõ và lập hồ sơ xử phạt một thanh niên có hành vi tung tin sai sự thật lên Facebook về việc ‘4 người trong gia đình hàng xóm mắc COVID-19’.

TPO - Công an TP. Tuy Hoà đã bắt quả tang T.H.X.H. (20 tuổi, ở phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) khi đang bán dạo kit test nhanh COVID-19 tại khu vực bến xe phía Nam TP. Tuy Hòa.

TPO - Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.