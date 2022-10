Krông Nô về đích sớm thu ngân sách

TP - Dù gặp không ít trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) 9 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, về đích sớm thu ngân sách.

Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, 9 tháng đầu năm, dịch COVID-19 vẫn phức tạp làm cho nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện gặp phải một số khó khăn nhất định. Một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, giáo dục, văn hóa, thể thao,… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện chặt chẽ; một số lĩnh vực vẫn duy trì đà phát triển ổn định và đạt kết quả tốt. Điển hình như thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 đạt 100% (136,4 tỷ/136,3 tỷ đồng); Tổng diện tích gieo trồng 59.835ha/62.251ha, đạt 96,12%KH; tổng đàn gia súc 131.000 con/96.880 con, đạt 135%KH, tổng đàn gia cầm 480.000/540.000 con, đạt 93%KH.

Đáng chú ý, nông dân xã Buôn Choáh (huyện Krông Nô) đã và đang trồng thành công giống lúa ST25 cho sản phẩm gạo ngon nhất thế giới. Địa phương tin tưởng rằng, từ sự chủ động của người dân, các HTX, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng, lúa gạo Buôn Choáh sẽ được nâng tầm trong tương lai.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Krông Nô, 9 tháng qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn đọng vượt cấp kéo dài. Công tác cải cách hành chính luôn được huyện quan tâm chú trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được đặc biệt quan tâm; các chính sách an sinh xã hội vẫn được thực hiện kịp thời cho mọi đối tượng; Công tác Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Krông Nô đón hơn 5.000 lượt khách. Toàn huyện đón gần 60.000 lượt khách đến tham quan, chủ yếu khách trong nước. Tổng doanh thu của các dịch vụ ước đạt hơn 12 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, các khu du lịch ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, nhân lực, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ.