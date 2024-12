Niềm vui, nỗi buồn ở làng hoa lớn nhất Ninh Bình trước vụ Tết

TPO - Các thương lái ở những tỉnh thành xa tìm đến làng hoa Ninh Phúc để đặt mua phục vụ Tết, số lượng đơn hàng đặt nhiều và sớm hơn hẳn so với mọi năm. Tuy nhiên, nhiều hộ trồng hoa ở địa phương bị ảnh hưởng của bão cũng đang phải "chạy đua" với thời gian để kịp vụ Tết.

Chỉ còn tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán, nông dân trồng hoa tại làng hoa Ninh Phúc, Ninh Bình vẫn cần mẫn ngày đêm chăm chút cho từng khóm hoa, đợi đến ngày cho hoa khoe sắc.

Hợp tác xã Hoa Ninh Phúc với diện tích hơn 14 ha và hơn 200 hộ tham gia, tập trung chủ yếu ở các thôn Đoài Hạ, Đoài Thượng và Đông Thượng. Nơi đây cung cấp đa dạng các loại hoa như dạ yến thảo, cúc mâm xôi, cúc họa mi, hoa ly, hoa đồng tiền... đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh.

Chị Nhuận ở xã Ninh Phúc cho hay, người dân tại địa phương chủ yếu trông chờ vào vụ hoa cuối năm để bán dịp Tết. Trước kia nhiều nhà thường trồng cúc vàng, dơn, hoa hồng... nhưng vài năm gần đây tập trung trồng cúc mâm xôi bán vào dịp Tết.

Theo chị Nhuận, trồng cúc mâm xôi kinh tế hơn các loại cúc hay hoa khác, vì chúng khỏe, ít bị gãy nát, do đó dễ vận chuyển đi tỉnh xa nên sức mua lớn hơn. Tuy nhiên, công đoạn chăm sóc cúc mâm xôi có phần vất vả hơn.

Gia đình ông Vũ Văn Bảng ở thôn Đoài Thượng - một trong những hộ trồng hoa lớn nhất tại làng hoa Ninh Phúc - cho biết đang trồng trên 1 vạn cây cúc mâm xôi để chuẩn bị cho dịp Tết.

“Để chăm sóc được 1 vườn cúc mâm xôi Hàn Quốc to và đẹp phải rất công phu. Tôi bắt đầu ươm giống và trồng cây từ tháng 6. Trong suốt 6 tháng tiếp theo, tôi phải liên tục bón phân, phun thuốc diệt sâu bệnh, diệt nấm, cắt tỉa liên tục… Bên cạnh đó, toàn bộ vườn phải thắp đèn suốt đêm để kéo dài thời gian sinh trưởng cho cây, đồng thời áp dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt đến từng gốc cây. Cúc mâm xôi là loài cây dễ mắc các bệnh liên quan đến nấm, rệp nên phải thường xuyên quan sát cây để xử lý kịp thời” - ông Bảng chia sẻ.

Theo ông Bảng, còn tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng khu vườn có hơn 1 vạn cây cúc mâm xôi của ông đã được đặt mua trước gần hết và liên tục có xe thương lái từ các vùng lân cận đến vườn để mua các loại hoa như dạ yến thảo, hoa đồng tiền...

Thời điểm này, các chủ vườn trồng cúc mâm xôi tại Ninh Phúc đang liên tục tỉa ngọn, bón phân thúc để cây phát triển tán rộng hơn bởi với loài cây này, tán càng rộng giá thành càng cao. Theo thương lái, một cây cúc mâm xôi đường kính 80-90 cm có giá khoảng 100.000 đồng.

Anh Tuân - chủ một vườn hoa ở Ninh Phúc - nói do vườn trũng nên khi bão Yagi đi qua, cây bị táp chết cả. Sau bão gia đình anh Phúc phải ươm lại cây giống, trồng lại từ đầu để chuẩn bị cho vụ Tết. Thời gian trồng ngắn thì cây không được to như cây của những nhà khác nên anh phải tích cực bón phân, kết hợp chăng đèn cho cây suốt đêm để cây đẹp nhất vào vụ Tết.

Trong khi đó, chị Hoa - một chủ vườn - cho biết: "Nhà tôi phải thuê đất của làng bên để trồng cúc, giáp Tết có khi phải ở lại trông vườn từ sáng đến đêm. Thuê đất một năm nhưng chỉ dùng hơn nửa năm để trồng hoa, thu nhập của gia đình trông chờ vào mùa cúc bán Tết. Tôi mong cho mưa thuận gió hòa, thời tiết đừng quá khắc nghiệt để cây sinh trưởng tốt, gia đình có một cái Tết ấm no”.

Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các vùng trồng hoa tại nhiều địa phương khác đã bị ảnh hưởng, nguồn cung bị hạn chế. Do vậy các thương lái ở những tỉnh thành xa đã tìm đến làng hoa Ninh Phúc để đặt mua phục vụ Tết, số lượng đơn hàng đặt nhiều và sớm hơn hẳn so với mọi năm.

Theo ông Đỗ Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phúc, nghề trồng hoa tuy khá vất vả, nhưng mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và các loại hoa màu. Ninh Phúc là một trong những vựa hoa lớn cung cấp các loại hoa cho địa phương và các tỉnh ở Bắc bộ. Đến nay, nghề trồng hoa ở Ninh Phúc dần chiếm vị trí chủ đạo trong kinh tế địa phương. Đặc biệt, năm 2021, sản phẩm “hoa cúc vàng” của xã được công nhận là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao khiến cho nhiều hộ dân tập trung trồng nhiều hoa cúc cho mỗi dịp lễ, Tết.