Kinh nghiệm của lực lượng công an trong tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai

TPO - Thông qua việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, lực lượng Công an nhân dân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sáng nay (7/3), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đơn vị Công an địa phương để tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (ƯPT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và Trưởng Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại Hà Nội, có đại diện lãnh đạo các Ban Chỉ đạo, Ủy ban quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thành viên Ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an...

Năm 2022, lực lượng CAND đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác ƯPT. Họ tiếp tục phát huy vai trò xung kích và đứng đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. CAND cũng là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong triển khai các mặt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.

Nổi bật, công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA và Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, lực lượng CAND đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Điều này đã giúp nâng cao năng lực và khả năng phối hợp của các đơn vị trong các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Năm 2023, lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Trong đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị và các lực lượng chức năng cần được đẩy mạnh, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả trong các trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hoạt động nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước và Nhân dân.

Nhìn chung, việc rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp thích hợp trong công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự là rất quan trọng. Chỉ khi lực lượng CAND hiểu được các yêu cầu và đưa ra các giải pháp thích hợp mới có thể đảm bảo an toàn và bảo vệ sự sống của Nhân dân.