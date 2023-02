Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã về tới Nội Bài

TPO - Chiều nay (19/2), 24 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn bè quốc tế, người dân đánh giá cao

Tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi đón đoàn cứu nạn, cứu hộ. Đến dự buổi đón Đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, ngay khi đến hiện trường tìm kiếm đoàn khẩn trương phối hợp với các đoàn cứu hộ tại hiện trường đẩy nhanh tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm đã phối hợp đưa được 1 thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Ngoài ra, dưới sự điều phối của cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đã đến nhiều hiện trường tìm kiếm và đưa nhiều thi thể ra ngoài.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam lên đường và triển khai theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Công an, khắc phục khó khăn về thời tiết, bất đồng ngôn ngữ, cán bộ trong Đoàn kết gắn bó và phối hợp với cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ triển khai có hiệu quả.

“Đoàn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc xuyên đêm, xuyên ngày được phía Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế, người dân đánh giá cao”- Thứ trưởng Hùng nói.

Ông cho biết, Đoàn làm tốt tinh thần tương thân tương ái, cứu hộ cứu nạn, đã chia sẻ thuốc men, thực phẩm… được chính phủ Thổ Nhỹ Kỳ và nhân dân nước bạn cảm kích, cảm ơn.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù đến từ nhiều đơn vị nhưng đã hiệp đồng, gắn bó. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chính quyền, quân đội, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và nhân dân nước bạn giúp đỡ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ…

Tại buổi lễ đón Đoàn, đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam chia sẻ, ngay từ khi xảy ra thảm hoạ động đất, Bộ Công an và các cơ quan của Việt Nam đã liên hệ đề nghị được trợ giúp. Bà nói, rất biết ơn sự trợ giúp kịp thời của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an đã đã giúp chúng tôi trong thời gian này.

“Tôi rất biết ơn đoàn cứu nạn cứu hộ đã dũng cảm không quản ngại khó khăn đến những vùng khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ để trợ giúp chúng tôi kịp thời” - đại diện Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam chia sẻ.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam trở về nước sau khoảng 10 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất ngày 6/2, tại 3 địa điểm ở TP Adiyaman.

Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa ra ngoài một thiếu niên sống sót bị vùi lấp trong đống đổ nát và 14 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, Đoàn đã trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Cơ quan điều phối quốc gia AFAD và Sở Y tế TP Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, đoàn cứu nạn, cứu hộ cũng thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Trong quá trình làm nhiệm vụ với các đoàn cứu hộ nước bạn, cán bộ trong đoàn hỗ trợ chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như bếp lửa dã chiến để sưởi ấm… khi nhiệt độ có thời điểm là âm 6 độ C.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, qua thực hiện nhiệm vụ của đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định người Việt Nam có thể làm được tất cả công việc liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn trên thế giới đã và đang làm.

Việc này đã được minh chứng bởi sự ghi nhận và đánh giá cao của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và một số đơn vị cứu hộ phối hợp thực hiện như Mỹ, Pakistan,…

“Tôi khẳng định cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào”- Đại tá Khương nói.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau 10 ngày thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước vào hôm nay (19/2).

Tất cả các phương tiện chuyên dụng được mang từ Việt Nam sang đều phát huy tốt tác dụng, đặc biệt là thiết bị camera quan sát hình ảnh và thu âm phát hiện sự sống, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar; các thiết bị cắt thuỷ lực, cưa cắt sắt, khoan, cắt bê tông; bộ đàm chuyên dụng; các bộ mặt nạ dưỡng khí làm việc trong môi trường độc hại; máy phát điện phục vụ chiếu sáng và vận hành các phương tiện chuyên dụng của Đoàn…

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc nhanh chóng cử Đoàn công tác Bộ Công an tham gia công tác CNCH thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Công an nhân dân Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế; thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác CNCH với mọi điều kiện, khu vực khác nhau.

Đồng thời, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn quốc tế khác.

Trước đó, chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi vừa trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất. Đoàn nhận lệnh lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam sang giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Công an cử đoàn cứu nạn, cứu hộ tới làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam.