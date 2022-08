Kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế

TPO - Tại phiên chất vấn ngày 10/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ, báo cáo một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, ông Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, pháp lý để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa tội phạm một ở một số địa phương còn để xảy ra một số vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn bột phát. Thời gian tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

Trong đó, tiếp tục xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Đối với việc xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại, ông Minh cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo, làm rõ vấn đề này. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp như triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chỉ đạo Bộ Công an sớm hoàn thành việc soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm đánh bạc…

Liên quan đến việc phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan quyết liệt triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội và lực lượng công an là nòng cốt để triển khai các công tác phòng, chống này, tuy nhiên tình hình vẫn còn phức tạp. Do đó, thời gian tới, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý của Đảng, Quốc hội và các văn bản pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website để thực hiện các hành vi phạm tội; triển khai ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý số thuê bao, tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam…

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là công an, hải quan, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên biển; tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy với các nước, nhất là các nước láng giềng; kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế...