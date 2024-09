Khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tại Huế

TPO - Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc khu vực tỉnh TT-Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo Quyết định 844/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 4/9, công nhận 2 khu vực dự kiến thành lập quận thuộc tỉnh TT-Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo đó, khu vực dự kiến thành lập quận Thuận Hóa gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Trường An, Phước Vĩnh, An Cựu, An Đông, An Tây, Xuân Phú, Vĩ Dạ, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An, Thủy Biều và các xã Hải Dương, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương, Thủy Bằng, Hương Phong, thuộc TP. Huế hiện hữu.

Khu vực dự kiến thành lập quận Phú Xuân gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Phú Hậu, Hương Vinh, Hương Sơ, An Hòa, Hương Long, Hương An, Kim Long, Hương Hồ và xã Hương Thọ thuộc TP. Huế.

Ngoài ra, công nhận 4 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc khu vực dự kiến thành lập quận Thuận Hóa đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I.

Đó là khu vực dự kiến thành lập phường Thuận An gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Thuận An và xã Hải Dương; khu vực dự kiến thành lập phường Dương Nỗ gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Phú Thanh, xã Phú Mậu và xã Phú Dương; khu vực dự kiến thành lập phường Thủy Bằng gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Thuỷ Bằng; khu vực dự kiến thành lập phường Hương Phong gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Hương Phong.

Quyết định cũng công nhận khu vực dự kiến thành lập phường Long Hồ gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Hương Hồ và xã Hương Thọ thuộc khu vực dự kiến thành lập quận Phú Xuân đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I.