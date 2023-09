Không thể xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử

TPO - Vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Việt Nam bất kể ở trong nước hay nước ngoài đều dâng trào niềm tự hào, trân quý giá trị của thành quả cách mạng đã đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Từ sự tự hào đó, mỗi người đều có thêm quyết tâm, ý chí, tinh thần và khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

78 năm về trước, từ thân phận lầm than bị hai tầng áp bức bóc lột là địa chủ, phong kiến và đế quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, triệu người như một, vùng lên khởi nghĩa làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại nhất thế kỷ XX, giành chính quyền về tay Nhân dân, giành độc lập cho dân tộc.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời trịnh trọng tuyên bố với thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Kể từ ngày giành được Độc lập, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể dân tộc, chúng ta đã đánh bại hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại hòa bình, thống nhất đất nước.

Năm 1986, với mục tiêu đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, tạo sự phát triển cho đất nước, tại Đại hội VI, Đảng ta đã quyết định thực hiện đường lối đổi mới kinh tế. Kết quả, từ một đất nước có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ rất thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, “đất nước chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Với ý nghĩa giá trị lịch sử to lớn đó, hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn thể người dân Việt Nam, bất kể ở trong nước hay nước ngoài đều dâng lên niềm tự hào, xúc động, bày tỏ tri ân với những đóng góp to lớn đối với những người đã làm nên lịch sử. Từ sự tự hào đó, mỗi người Việt Nam đều quyết tâm “chung sức, chung lòng”, cùng nhân lên những khát vọng phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, trong niềm tự hào chung của toàn thể dân tộc, đâu đó vẫn có các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, phản động sống ở nước ngoài đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Chúng sử dụng internet, mạng xã hội để viết bài, bình luận để phủ nhận, bóp méo sự thật về giá trị và ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử.

Mục đích của chúng ta nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, gây tâm lý mơ hồ, hoài nghi, chia rẽ trong xã hội, nhất là trong giới trẻ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn cho thấy, những luận điệu này không thể đánh lừa, xuyên tạc, làm lung lay niềm tin vào của người dân Việt Nam sống ở trong và ngoài nước…Bởi những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giành được trong 78 năm qua là minh chứng sống động, không ai có thể phủ nhận…

Dù vậy, trong bối cảnh hệ thống thông tin phát triển, nhất là trên những nền tảng xuyên biên giới, nếu không cảnh giác, chủ động đấu tranh thì những thông tin xấu độc vẫn có thể phát tán, tác động, gây tâm lý hoài nghi cho một số người thiếu kiến thức, thiếu thông tin nhất định. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần tiếp tục chủ động, cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Tiếp tục vận dụng sáng tạo các bài học thành công của Cách mạng tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển…, để hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.