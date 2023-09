Chương trình nghệ thuật ‘Sao Độc lập’- Tôn vinh ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc

TPO - Chương trình nghệ thuật chính luận "Sao Độc lập" mang đến cho khán giả những giây phút hào hùng với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tối ngày 1/9, tại Nhà hát lớn Hà Nội, tạp chí Cộng sản, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội, báo Nhân dân tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng... đã tới dự chương trình.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc Việt Nam lên một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Cuộc cách mạng ấy đã để lại nhiều giá trị, bài học vô cùng quý giá đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và trong tương lai. Trong những ngày cách mạng đó, tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời khắc đó đã trở thành mốc son chói lọi trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, khẳng định với toàn thế giới về một nước Việt Nam tự do, độc lập và toàn dân tộc Việt Nam quyết bảo vệ nền độc lập, tự do ấy.

Với ý nghĩa đặc biệt ấy, nhiều năm qua, Chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” đã được tổ chức một cách trang trọng, giàu ý nghĩa chính trị và giá trị nghệ thuật để chào mừng kỷ niệm một sự kiện trọng đại của dân tộc, góp phần nhắc nhở mọi người dân Việt Nam luôn tri ân, khắc sâu những công lao hy sinh to lớn của lớp cha ông đi trước, hồi tưởng lại chặng đường lịch sử gian khổ, hào hùng, thêm thấu hiểu, trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, trở thành một nguồn lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Theo Ban tổ chức, năm 2023, chương trình “Sao Độc lập” có nhiều điểm mới, sáng tạo, thể hiện hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và ý nghĩa chính trị, mang đến sức hấp dẫn mới cho khán giả.

Chương trình được kết cấu thành hai phần nội dung, thể hiện hai giai đoạn: “Mùa thu cách mạng - toàn dân tộc đoàn kết đồng lòng, dựng xây nền độc lập” và “Mùa thu khát vọng - cả nước vững tin, bền chí bước tới thành công”. Các phần được dàn dựng công phu, hấp dẫn cả hát và múa, cùng nhiều hình ảnh tư liệu sinh động.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng ngợi ca Đảng, quê hương, đất nước như: “Việt Nam ơi, ta bước tiếp” (Huy Du), “Du kích sông Thao” (Đỗ Nhuận), liên khúc “Giải phóng Điện Biên - Tiến về Hà Nội” (Đỗ Nhuận, Văn Cao)…

Trong chương trình, khán giả còn được xem 2 phóng sự “Khát vọng độc lập” và “Bản lĩnh Việt Nam”, thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta để giành độc lập, chủ quyền cho dân tộc. Đồng thời, qua phóng sự cho thấy những thành tựu mà Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng các phần quà tới các bậc lão thành cách mạng, người có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến đến từ tỉnh Tuyên Quang, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, 10 chiến sỹ tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thuộc Quân chủng Hải quân đã được nhận quà, hoa từ Ban tổ chức.