Khởi tố giám đốc sử dụng trái phép tiền công ty để đầu tư tiền ảo

TPO - Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự. Nhung đã sử dụng trái phép tiền của công ty để đầu tư tiền ảo.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Thị Nhung, người sử dụng trái phép tài sản tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, để tài trợ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang (SN 1986, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để kêu gọi đầu tư. Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng vào công ty. Sau khi nhận tiền, Nhưng chỉ sử dụng một phần tiền góp đúng mục đích theo thỏa thuận. Số tiền còn lại, lợi dụng vai trò Giám đốc Công ty Đại An Global và quyền quản lý tài khoản ngân hàng, Nhưng đã tự ý chuyển một phần tiền vào tài khoản cá nhân, đầu tư tiền ảo, trả nợ và làm sổ đỏ mà không có sự đồng ý của Giang. Ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Bộ luật Hình sự. Để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị các cơ quan An ninh điều tra các tỉnh, thành phố phối hợp rà soát các vụ án liên quan để xác định các tổ chức, cá nhân mà Nhung đã kêu gọi hợp tác đầu tư. Các thông tin, tài liệu liên quan xin gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. Nếu có liên quan đến vụ án, vui lòng liên hệ với Đại úy Trần Quang Triển, điều tra viên, điện thoại: 0911.413.383. Minh Đức