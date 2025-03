Khởi tố chủ nhà nghỉ tổ chức đánh bạc để thu 'tiền xâu'

TPO - Chủ nhà nghỉ Nhã Uyên là Phạm Thứ tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại nhà nghỉ của mình để thu "tiền xâu" của các con bạc.

Ngày 17/3, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thứ (58 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam – là chủ nhà nghỉ Nhã Uyên (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng đã “đột kích” vào nhà nghỉ Nhã Uyên, bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 38 triệu đồng tiền mặt, đồng thời thu giữ trên người các đối tượng hơn 344 triệu đồng, 2 ô tô, 11 điện thoại di động.... Các đối tượng khai nhận số tiền cược tham gia mỗi lần đánh bạc thấp nhất 1 triệu đồng, cao nhất không giới hạn.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, ngoài các đối tượng trên bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc, thì chủ nhà nghỉ Nhã Uyên là Phạm Thứ có vai trò tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại nhà nghỉ của mình và hưởng "tiền xâu" là 1 triệu đồng/người tham gia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.