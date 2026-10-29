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Khởi động cuộc thi tìm kiếm giọng hát tình ca Việt 2026

P.V

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng Công ty TNHH truyền thông sự kiện và giải trí Nhạc Xanh vừa chính thức công bố Cuộc thi Tìm kiếm Giọng hát Tình Ca Việt năm 2026 dành cho các thí sinh từ 18 - 40 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

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Theo BTC, đây là cuộc thi hướng đến tìm kiếm, phát hiện và trau dồi năng khiếu ca hát của những thí sinh có chất giọng hay, độc đáo. Tuy nhiên để đi đến những vòng thi cuối cùng, các thí sinh không chỉ có chất giọng và kỹ thuật mà còn biết kể câu chuyện bằng âm nhạc, làm chủ được sân khấu và thể hiện thái độ nghiêm túc với nghề.

Cuộc thi sẽ chính diễn ra từ đầu tháng 11 với vòng casting diễn ra tại 2 địa điểm. Tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tại phòng trà Nhạc Xanh (phường Bình Thạnh). Tại Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (phường Tấn An). BTC dự kiến lựa chọn 32 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng ghi hình.

Tại lễ công bố, BTC cũng đã giới thiệu Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi gồm có: Đạo diễn - CEO Khánh Nguyễn, Danh ca Ngọc Ánh, Ca sĩ Thùy Trang, Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Như Hải Yến… cùng nhiều Quán quân các cuộc thi âm nhạc. Được biết tổng giải thưởng của cuộc thi năm nay lên tới 210 triệu đồng. Các thí sinh sau khi đoạt giải còn có cơ hội được mời tham dự các liveshow, các đêm nhạc trên sóng truyền hình và phòng trà Nhạc Xanh.

#Giọng hát Tình Ca Việt #cuộc thi ca hát 2026 #casting ca hát #Nhạc Xanh #Ngọc Ánh #Nguyễn Phi Hùng #giải thưởng âm nhạc

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