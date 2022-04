Khiển trách 2 cán bộ vi phạm trong chỉ đạo thanh tra và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận

TPO - Chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 tải trọng 12.000 tấn gặp sự cố mất máy lùi và trôi tự do trên sông Cấm (TP Hải Phòng). Rất may, tàu đâm vào lan can công viên, không va chạm trúng cầu Hoàng Văn Thụ.