Khen thưởng lực lượng truy bắt đối tượng ném bé trai xuống sông

TPO - Ngày 12/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức khen thưởng đột xuất người cứu cháu bé bị ném xuống sông ở An Giang và khen thưởng cán bộ, chiến sĩ truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Long Xuyên; trao bằng khen cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Long Xuyên (Công an tỉnh An Giang), Công an phường Bình Khánh (Công an thành phố Long Xuyên).

3 cá nhân cũng được trao bằng khen, gồm: Đại úy Huỳnh Văn Út, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Long Xuyên); Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn (Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) và ông Bùi Hữu Thành (phường Thới Long, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Ông Thành là người đã trực tiếp cứu cháu bé dưới sông. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đã có quyết định tặng Bằng khen cho ông Bùi Ngọc Thọ và anh Bùi Hữu Thành (con trai ông Thọ) về hành động quả cảm trên.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11/9, nhận được tin báo về cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông tại cầu Tôn Đức Thắng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Long Xuyên huy động lực lượng, tập trung các biện pháp điều tra, xác minh để truy bắt nhanh đối tượng. Sau 5 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án.

Cháu bé bị ném xuống sông may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa đi ngang, kịp thời phát hiện, cứu sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc truy bắt nhanh đối tượng gây án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân vào lực lượng công an. Ông Bình cũng biểu dương nghĩa cử cao đẹp và tinh thần dũng cảm của cha con ông Thọ trong việc cứu thành công cháu bé.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng đã ném cháu bé xuống sông.