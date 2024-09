Khen thưởng đột xuất công an xã bị thương trong phòng chống lũ

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang khen thưởng đột xuất Thượng úy Đinh Văn Cường - Phó trưởng Công an xã Đại Sơn (huyện Sơn Động) bị thương trong phòng chống lũ.

Trước đó, khoảng 19h45, ngày 8/9, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các sông, suối dâng cao gây ngập lụt cho nhiều gia đình trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Sơn Động. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tổ công tác của Công an xã Đại Sơn do Thượng úy Đinh Văn Cường - Phó Trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngầm tràn thôn Tân Hiệp (xã Đại Sơn), do trời tối, đường trơn trượt, nước lũ chảy xiết khiến Thượng úy Đinh Văn Cường bị ngã gãy xương quai xanh. Ngay sau đó, anh được đồng đội đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

Ghi nhận sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động thăm, biểu dương và trao tặng giấy khen cho Thượng úy Đinh Văn Cường vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống bão.

Được biết, tại thời điểm Thượng úy Cường bị thương khi làm nhiệm vụ giúp dân phòng, chống lụt bão, nhà của gia đình đồng chí cũng bị ngập nước, nhiều đồ đạc bị hư hại.