Công an Bắc Giang kịp thời hỗ trợ đưa 2 người dân trong vùng lũ đi cấp cứu

TPO - Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong lúc ứng phó với lũ lụt sau bão số 3, Công an huyện Sơn Động đã kịp thời hỗ trợ đưa 2 người dân trong vùng lũ đi cấp cứu.

Theo đó, ngày 8/9, Công an xã Yên Định, huyện Sơn Động nhận được tin báo trên địa bàn xã có 2 trường hợp công dân trong vùng ngập lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đi cấp cứu, một trường hợp bị kính cắt vào chân và một người dân cần đi chạy thận nhân tạo.

Ngay lập tức, Công an xã Yên Định đã huy động, sử dụng thuyền của người dân tiếp cận, đưa 2 trường hợp trên ra khỏi vùng lũ, sử dụng xe ô tô của lực lượng công an xã đưa người dân vượt đèo Vá đến địa phận xã An Bá, huyện Sơn Động và bàn giao cho Công an xã An Bá để tiếp tục đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế huyện.

Tại xã An Bá, đoạn đường Quốc lộ 31 từ xã An Bá đến trung tâm huyện dài khoảng hơn 2km cũng đang bị ngập sâu. Tại đây, Công an huyện Sơn Động cử tổ công tác do Trung tá Đàm Hữu Tình - Phó Trưởng Công an huyện Sơn Động chỉ huy, sử dụng cano tiếp nhận, vận chuyển người dân đến Trung tâm Y tế huyện, kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân.