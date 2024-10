Khánh Hòa vượt chỉ tiêu du lịch, Lâm Đồng mong đến giao thừa

TPO - Sáng 1/10, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức đón vị khách du lịch thứ 9 triệu đến Nha Trang, tỉnh này đã hoàn thành kế hoạch về sản lượng khách du lịch của năm chỉ trong 9 tháng. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm tỉnh Lâm Đồng ước đạt 7,4 triệu lượt khách và kỳ vọng đón khách thứ 10 triệu vào tối giao thừa.

Khoảng 9h50, chuyến bay VN441 của hãng Vietnam Airlines chở 180 hành khách từ Incheon (Hàn Quốc) hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, đánh dấu sự kiện vị khách du lịch thứ 9 triệu đến với Nha Trang, Khánh Hòa trong năm nay. Ngay sau khi hạ cánh, chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Tại sân bay Cam Ranh, phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay VN 441 được chào mừng, tặng hoa. Các vị khách du lịch thứ 8.999.999; 9.000.000; 9.000.001 được ngành du lịch Khánh Hòa tặng những phần quà đặc biệt.

Theo ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sự kiện được tổ chức nhằm đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của du lịch Khánh Hòa đạt 100% kế hoạch năm chỉ trong 9 tháng. Thành công đạt được đến từ hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng ngay từ đầu năm. Điển hình các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế đã diễn ra thành công tại Nha Trang - Khánh Hòa và tổ chức các đoàn xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Thái Lan, Úc…

Tính chung 9 tháng năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 57,9% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm nay. Trong đó, có 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 147,9% so với cùng kỳ, vượt 20% kế hoạch; 5,4 triệu lượt khách nội địa, tăng 27,2% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch.

Trong tuần tới, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tổ chức chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách, phát động kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Đến để yêu" tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang.

Đối với Lâm Đồng, ngày 1/10, ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - cho hay, tình hình du lịch tỉnh trong 9 tháng đầu năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm nay, Lâm Đồng đón ước đạt 7,4 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 426.000 lượt, cho thấy sự trở lại của thị trường du lịch quốc tế; khách nội địa ước đạt gần 7 triệu lượt và khách qua lưu trú ước đạt 5,45 triệu lượt.

Riêng TP. Đà Lạt tiếp tục là điểm đến thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú. Các khu du lịch như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Xuân Hương, Đồi chè Cầu Đất... đều ghi nhận lượng khách tăng đáng kể.

Đặc biệt, Đà Lạt được Unesco công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc thế giới vào tháng 10/2023, tạo sức hút lớn với du khách trong và ngoài nước. Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 12 cũng là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn giúp gia tăng sức hút của tỉnh.

"Năm nay Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách; khách qua lưu trú đạt 7,6 triệu lượt và khách quốc tế đạt 550 nghìn lượt. Với lượng khách 9 tháng đầu năm nay, Lâm Đồng kỳ vọng đón lượt khách thứ 10 triệu vào tối giao thừa", ông Hoài cho biết và nói thêm hiện ngành du lịch Lâm Đồng vẫn phải đối mặt với một số thách thức như cạnh tranh gay gắt với các điểm đến khác trong khu vực và ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đối với các điểm du lịch tự nhiên. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững nhằm bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh.