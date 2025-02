Khánh Hòa công bố hai huyện cuối cùng thoát nghèo

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh. Quyết định điều động đối với 64 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.