Khán giả sốc vì cảnh phim của Lương Thu Trang quá vô lý

TPO - Trong lúc An Nhiên (Lương Thu Trang) tâm sự với con trai về ước mơ hồi nhỏ, cô vô tình hé lộ lý do mối thù hận dành cho gia đình Ngân Hà (Hồng Diễm). Nguồn cơn hận thù của An Nhiên khiến nhiều khán giả sốc vì quá vô lý, khó hiểu.