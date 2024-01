Khách nước ngoài đến Việt Nam tăng đột biến dịp Tết Dương lịch

TPO - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 vừa qua, các điểm đến tại Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí có nơi áp đảo số du khách trong nước.

Trong dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều công ty lữ hành thực hiện trên 100 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng tại TPHCM. Điển hình, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và UBND TPHCM chào mừng Tết Dương lịch năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và du khách.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong hai ngày tổ chức từ 30-31/12, có khoảng 2.500 lượt khách tham quan. Đây là số lượng khách tham quan cao nhất kể từ khi di tích mở cửa.

Ngoài ra, khách quốc tế đến TPHCM dịp Tết dương lịch có khoảng 46.528 lượt, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 5.943 tỷ đồng). Lượng khách quốc tế đến TPHCM chủ yếu di chuyển bằng du thuyền cao cấp, đến từ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản.

Trong khi đó, Sở Du lịch Hà Nội báo cáo trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thành phố ước đón 402.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch quốc tế ước đạt 72.000 lượt khách, tăng 2,1 lần. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng thông tin, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 ước đạt khoảng 261.000 lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 123 ngàn lượt khách, khách quốc tế ước đạt 138 ngàn lượt khách.

Đối với tỉnh Quảng Nam, số lượng khách du lịch ước tính đạt 103 nghìn lượt khách, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 12 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày tại Khánh Hòa đạt 465.902 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 73,54%. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 35.500 lượt, gấp hơn 5 năm lần so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thông tin cung cấp từ Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024, bình quân mỗi ngày có khoảng 24 chuyến bay nội địa và 28 chuyến bay quốc tế đến sân bay Quốc tế Cam Ranh. Đồng thời, ngày 31/12/2023, tàu du lịch cao cấp mang tên Westerdam đã cập Cảng Nha Trang với 2.000 khách tham quan.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết địa phương này đón 120.708 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch. Trong đó có khách quốc tế đạt 15.454 lượt khách. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 63,2%. Tổng thu từ du lịch đạt 369 tỷ đồng. Riêng thành phố Phú Quốc đón 88.209 lượt khách, trong đó có 15.029 lượt khách quốc tế.

Ngoài các địa phương kể trên, nhiều điểm đến nổi bật khác tại Việt Nam như Thanh Hoá, Ninh Bình, Đà Lạt, Sapa, Cần Thơ... cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ lượng khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ.

Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng trong năm 2024. Với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới khi các địa phương trên cả nước đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng đón chào năm mới, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt bùng nổ thu hút khách quốc tế.