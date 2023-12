Khách đến Phú Quốc giảm do giá vé máy bay tăng cao

TPO - Giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao, trong khi đó giá tour quốc tế lại giảm nên khách có xu hướng đi du lịch nước ngoài, điều đó phần nào làm ảnh hưởng lượt khách du lịch đến với tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua.

Ngày 29/12, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang năm 2023 đạt trên 8,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đón trên 573.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 17.500 tỷ đồng, tăng 65,1% so với cùng kỳ, vượt 34,5% kế hoạch năm.

Đến nay, Kiên Giang thu hút 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng diện tích 9.663 ha, vốn đầu tư trên 372.000 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh Kiên Giang có 950 cơ sở lưu trú du lịch với 33.595 phòng.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, bên cạnh kết quả đạt được, ngành du lịch của tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như một số dự án du lịch chưa đạt yêu cầu do chậm giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và thi công thực hiện dự án.

Đáng chú ý, giá vé máy bay đến Phú Quốc tăng cao, trong khi đó giá tour quốc tế lại giảm nên khách có xu hướng đi du lịch nước ngoài, điều đó phần nào làm ảnh hưởng lượt khách du lịch đến với tỉnh trong thời gian qua. Một số doanh nghiệp, cộng đồng làm du lịch cạnh tranh thiếu lành mạnh, chi hoa hồng cho taxi, chất lượng dịch vụ không tốt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Kiên Giang.

Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân (khách quan, chủ quan), như: Tình hình kinh tế của tỉnh hiện vẫn còn khó khăn; một số doanh nghiệp du lịch giải thể sau dịch; các doanh nghiệp còn lại quy mô khá nhỏ, khả năng đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có chú trọng nhưng hạn chế, sức cạnh tranh không cao nên thiếu sức hấp dẫn để khách du lịch quay lại.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp du lịch không có giấy phép kinh doanh tự phát, theo mùa, vì lợi nhuận chào bán dịch vụ du lịch sai sự thật, đánh vào tâm lý của du khách.

Trong năm, Sở Du lịch Kiên Giang đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra, thanh tra chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Hải, Châu Thành, Kiên Lương và 3 cuộc thanh tra đột xuất.

Năm 2024, ngành du lịch Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó, khách quốc tế đón 680.000 lượt khách; tổng doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng. Tổng số cơ sở lưu trú đạt 970 cơ sở với tổng số phòng 34.000 phòng.

Kiên Giang đề xuất chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch để nâng cao chất lượng, đa dạng các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Cùng với đó, sẽ thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên theo quy định, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên và tình trạng tự phong “khu, điểm du lịch” khi chưa được công nhận. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý tốt giá cả, phương tiện vận chuyển, an toàn thực phẩm, chèo kéo du khách, cạnh tranh không lành mạnh...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong năm qua ngành du lịch Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tiếp tục đưa du lịch phục hồi và phát triển trở lại; tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, tham gia các hoạt động liên kết hợp tác, tổ chức triển khai các sự kiện, chương trình, kế hoạch thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến với Kiên Giang, nhất là Phú Quốc

Để tiếp tục thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung yêu cầu cần triển khai quyết liệt 4 đề án du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; rà soát chấn chỉnh lại các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên, các khu/điểm du lịch trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất phân cấp quản lý nhà nước về du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ về giá cả dịch vụ du lịch.