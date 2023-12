Khách du lịch đến Tây Ninh tiếp tục tăng cao

Tháng 11/2023, Tây Ninh đón 295.000 lượt khách đến, tăng 79% so cùng kỳ.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, lượng khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 11/2023 đạt 295.000 lượt, tăng 79% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 112 tỷ đồng, tăng 45,5% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 4.740.000 lượt, tăng 14% so cùng kỳ.

Cùng với kết quả như trên, thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức thành công Sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” hưởng ứng Kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954) qua đó tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, giới thiệu hình ảnh, con người Tây Ninh đến nhân dân Hà Nội và ngoài nước.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng tham gia trưng bày quảng bá du lịch Tây Ninh tại Chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản" tại Hà Nội. Phối hợp với Vietnam Airlines quảng bá du lịch trên tạp chí Heritage và màn hình TVC và Quảng bá du lịch Tây Ninh trên các nền tảng công nghệ số Travel Blogger, Website, App, Fanpage, Zalo, Youtube…